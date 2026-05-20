Anticiclone ma non per tutti: su 2 regioni temporali frequenti

L’anticiclone, pur spettacolare nel suo dominio, lascerà scoperta una fetta d’Italia, dove si andrà scavando una piccola ansa depressionaria, all’interno della quale si andranno attivando dei nuclei temporaleschi soprattutto pomeridiani.

Questo settore del Paese sarà l’Italia meridionale anche se l’attivazione dei temporali non avverrà su tutte le regioni ma solo su quelle dove vi sarà una convergenza di correnti instabili, vale a dire la Calabria e la Sicilia, marginalmente sulla Lucania, così almeno segnalano diversi modelli per il fine settimana.

Così se avevate in mente di andare una bella gita sull’Altopiano della Sila mettete in conto il rischio di un acquazzone pomeridiano e non avventuratevi nei boschi se vedete arrivare il “nero”.

I temporali secondo gran parte dei modelli ad area limitata coinvolgeranno soprattutto la Calabria tra sabato 23 e domenica 24 maggio, interessando in parte anche l’est della Sicilia e sporadicamente il sud della Lucania, segnatamente a ridosso del Pollino.

Bel tempo invece prevalente su Puglia, Molise, Campania e nord Lucania.

Ecco una mappa che segnala proprio l’instabilità prevista per domenica 24 (ma sabato 23 la situazione potrebbe essere identica) secondo il modello ICON su base grafica Meteologix per la Calabria:

L’area più colpita pare quella del Catanzarese ma altre mappe vedono maggiormente coinvolto il Cosentino, altre ancora vedono la Sicilia orientale interessata da diversi focolai temporaleschi, segnatamente il Messinese, il Catanese e il Siracusano con raffiche di vento, rovesci di pioggia, fulminazioni e isolate grandinate.

La tendenza a temporali pomeridiani su queste zone sarà appunto il segnale di infiltrazioni di aria fresca da nord-est, che limiterà anche il riscaldamento diurno, tenendo le temperature massime generalmente al di sotto dei 30°C.

Anche su queste zone però da lunedì 25 interverrà l’abbraccio dell’alta pressione con progressiva stabilizzazione, cessazione del flusso nord-orientale e aumento delle temperature, che anche qui tenderanno a toccare rapidamente i 30°C, almeno per qualche giorno.