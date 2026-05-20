Alta pressione in rimonta: ultimi TEMPORALI nelle prossime ore su queste regioni

Oggi, mercoledi 20 maggio, inizia ufficialmente la grande rimonta dell’alta pressione che monopolizzerà l’ultima decade maggiolina non solo in Italia, ma su una buona fetta del nostro Continente.

Vediamo come si presenta l’immagine satellitare di questa mattina alle 7.30:

Risulta ben evidente il “lavorio” dell’alta pressione che con un’azione “spingente” distorce le correnti, che assumono temporaneamente una direttrice da nord-ovest. Il sistema frontale sull’Europa centrale toccherà nelle prossime ore l’arco alpino, causando qualche temporale nel pomeriggio. Vediamo comunque la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle ore 12 di mercoledi 20 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Ecco gli acquazzoni che potrebbero interessare l’alto Veneto ed il Trentino Alto Adige. Qualche piccolo rovescio non si esclude anche sull’alta Lombardia ed il nord del Friuli, per il resto tempo abbastanza buono, ma con nubi cumuliformi in crescita lungo la dorsale appenninica centrale.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra il pomeriggio e la serata di mercoledi 20 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Rischio di temporali nel pomeriggio tra nord-est Lombardia, Alto Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli. Basso il rischio di sconfinamenti sulle aree di pianura. Fenomeni in generale attenuazione dopo il tramonto. Al centro qualche temporale tra il Lazio e l’Abruzzo; piovaschi anche sull’Appennino Tosco-Emiliano e nelle aree interne di Calabria e Campania, fenomeni in cessazione poco prima del tramonto. Sul resto d’Italia tempo asciutto ed in larga parte soleggiato. TEMPERATURE in generale aumento, specie al nord.