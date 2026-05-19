Scoppia l’estate: super anticiclone sino al 30 maggio, punte di 34°C

Arriva l’estate e lo fa in modo spettacolare, senza SE e senza MA.

Una performance di quelle sempre più inquietanti dell’anticiclone, che entra a gamba tesa sulle saccature e spazza via ogni traccia di instabilità. Lo farà per giorni, già a partire da mercoledì 20 maggio e si andrà avanti così sino alla fine del mese, quando peraltro solo al nord vi sarà una temporanea flessione termica e qualche temporale, in virtù di una potenziale flessione del campo barico e dell’ingresso di aria più fresca ed instabile dalla Francia.

Fino ad allora però sarà estate vera, con punte di caldo a 33-34°C ed anche oltre con le regioni tirreniche in pole position per il caldo, ma anche la regione alpina, dove lunedì 25 maggio è atteso l’isoterma dei 20°C a 1500m, un valore molto alto, che sottende temperature superiori ai 30°C nei fondovalle come ad esempio a Bolzano, Merano, Aosta, Como, Lecco, Sondrio.

Un anticiclone così potente non è certo una novità, nemmeno a maggio. Negli ultimi anni questi exploit sono diventati sempre più frequenti e dobbiamo farci il “callo”. Eccolo l’anticlone nei giorni della sua massima forza, tra domenica 24 e mercoledì 27 maggio secondo il modello GFS su base grafica Meteociel:

Quando intervengono anticiclone così potenti, smantellarli non è facile. Certamente milioni di Italiani saranno contenti di godersi il sole e il caldo al mare, ai monti e ai laghi, ma la sofferenza dei ghiacciai sarà tremenda e ne soffrirà di conseguenza l’agricoltura, perchè siamo ancora in primavera e i cicli naturali ne verranno forzati.

Sole e caldo domineranno la scena per giorni, anche se a tratti, specie da martedì 26, in Valpadana rientrerà un po’ di vento da est meno caldo, in grado di determinare un’inversione di temperatura e limitare la calura al suolo, una manna per evitare temperature da forno.

Con il caldo in arrivo aumenteranno i consumi di elettricità perché molti faranno uso del condizionatore, invece potrebbero fare affari d’oro piscine e parchi di divertimento.

Insomma ci sono sempre i pro e i contro per ogni cosa, ma certamente saranno soddisfatti gli amanti della piena estate.

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