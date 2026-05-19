Ancora TEMPORALI nelle prossime ore: le regioni colpite

L’ultima perturbazione giunta ieri sull’Italia arranca verso levante, portando temporali localizzati, ma piuttosto intensi. Nel pomeriggio di lunedi 18 forti temporali hanno interessato alcune zone del Piemonte, mentre in serata è stata la volta della Liguria. Ora il sistema frontale tende a spostarsi verso levante ed influenzerà il tempo del centro-sud peninsulare nelle prossime ore.

Ecco come si presenta l’immagine satellitare delle 7.30 di martedì 19 maggio:

La perturbazione in questione si trova al momento sulle regioni meridionali. E’ seguita da correnti un po’ instabili da nord-ovest che accenderanno alcuni temporali nelle aree interne del centro e del meridione specie nel pomeriggio. La perturbazione presente sulla Francia sfilerà verso nord senza interessarci, mentre la successiva verrà praticamente distrutta dalla rimonta anticiclonica che dovrebbe intervenire sull’Europa occidentale nella seconda parte della settimana.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 12 di martedi 19 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Al nord piovaschi tra il Veneto, il Trentino ed il Friuli. Qualche breve piovasco non si esclude anche sull’Appennino Ligure, per il resto tempo asciutto. Al centro qualche piovasco in alta Toscana, tra il Lazio e l’Abruzzo unitamente alla Sardegna occidentale. Al sud acquazzoni o temporali nelle aree interne della Campania, sulla Lucania e le zone interne della Puglia; qualche piovasco interverrà anche in Sicilia, per il resto tempo asciutto.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia tra il pomeriggio e la serata di martedi 19 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Qualche piovasco su Alpi Marittime ed Appennino Ligure, in attenuazione in serata. Piovaschi sparsi tra Trentino Alto Adige e Friuli, anch’essi in attenuazione dopo il tramonto, per il resto tempo asciutto. Al centro rischio di temporali nelle aree interne poste tra Marche, Lazio e Abruzzo con basso rischio di sconfinamenti lungo le coste; al sud temporali nelle aree interne della Campania e sulla Calabria; possibili piovaschi anche in Sicilia, per il resto tempo asciutto. TEMPERATURE ovunque su valori gradevoli.