CALDO ANOMALO fino al 31 maggio, quali regioni si salveranno?

Ancora 24-36 ore di temperature gradevoli da nord a sud, poi il caldo anomalo inizierà a montare soprattutto sull’Europa occidentale, con inevitabile coinvolgimento di gran parte del nostro Paese. Anticicloni come questi risultano molto difficili da abbattere; a briglie sciolte, possiamo tranquillamente affermare che il restante mese di maggio trascorrerà sotto tempo stabile e caldo, ad eccezione di un ristretto manipolo di regioni che risentiranno di infiltrazioni leggermente più fresche provenienti dai quadranti settentrionali.

La prima cartina mostra le anomalie termiche a 2 metri previste fino a domenica 24 maggio secondo il modello ECMWF elaborato su base COPERNICUS – programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra, guidato dall’Unione Europea in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), fornisce dati satellitari e ambientali gratuiti e ad accesso aperto per proteggere l’ambiente, gestire le emergenze e studiare i cambiamenti climatici:

In un mare di rosso anche acceso, la nostra Penisola vedrà valori termici superiori alla media segnatamente al centro-nord e sulla Sardegna, mediamente tra 3 e 4°. Le uniche regioni che presenteranno un quadro termico lievemente sotto media saranno la Sicilia e la Calabria centro-meridionale. Queste regioni risentiranno di infiltrazioni fresche provenienti da nord-est che potrebbero accendere anche qualche temporale pomeridiano in prossimità dei rilievi.

La seconda mappa mostra le anomalie termiche in Europa a 2 metri valide per il lasso temporale compreso tra il 25 ed il 31 maggio, sempre secondo il modello ECMWF elaborato su base grafica COPERNICUS:

Il caldo anomalo subirà un giro di vite sull’Italia: al nord e su gran parte del centro si arriverà tra i 5 ed i 7° superiori ai valori normali del periodo. Solo le estreme regioni meridionali presenteranno un ricarico calorico minore, segnatamente la Sicilia meridionale, dove le temperature resteranno attorno alla media del periodo e sarà ancora possibile vedere qualche temporale.