CALDO ANOMALO fino al 31 maggio, quali regioni si salveranno?
Confermata la fase di caldo anomalo che ingloberà gran parte d'Italia nei prossimi 10 giorni. Non tutte le regioni verranno però interessate da un consistente aumento termico.
Ancora 24-36 ore di temperature gradevoli da nord a sud, poi il caldo anomalo inizierà a montare soprattutto sull’Europa occidentale, con inevitabile coinvolgimento di gran parte del nostro Paese. Anticicloni come questi risultano molto difficili da abbattere; a briglie sciolte, possiamo tranquillamente affermare che il restante mese di maggio trascorrerà sotto tempo stabile e caldo, ad eccezione di un ristretto manipolo di regioni che risentiranno di infiltrazioni leggermente più fresche provenienti dai quadranti settentrionali.
La prima cartina mostra le anomalie termiche a 2 metri previste fino a domenica 24 maggio secondo il modello ECMWF elaborato su base COPERNICUS – programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra, guidato dall’Unione Europea in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), fornisce dati satellitari e ambientali gratuiti e ad accesso aperto per proteggere l’ambiente, gestire le emergenze e studiare i cambiamenti climatici:
In un mare di rosso anche acceso, la nostra Penisola vedrà valori termici superiori alla media segnatamente al centro-nord e sulla Sardegna, mediamente tra 3 e 4°. Le uniche regioni che presenteranno un quadro termico lievemente sotto media saranno la Sicilia e la Calabria centro-meridionale. Queste regioni risentiranno di infiltrazioni fresche provenienti da nord-est che potrebbero accendere anche qualche temporale pomeridiano in prossimità dei rilievi.
La seconda mappa mostra le anomalie termiche in Europa a 2 metri valide per il lasso temporale compreso tra il 25 ed il 31 maggio, sempre secondo il modello ECMWF elaborato su base grafica COPERNICUS:
Il caldo anomalo subirà un giro di vite sull’Italia: al nord e su gran parte del centro si arriverà tra i 5 ed i 7° superiori ai valori normali del periodo. Solo le estreme regioni meridionali presenteranno un ricarico calorico minore, segnatamente la Sicilia meridionale, dove le temperature resteranno attorno alla media del periodo e sarà ancora possibile vedere qualche temporale.