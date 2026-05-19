Ecco l’estate, le regioni più calde venerdì 22

L’alta pressione è pronta a prendere in mano le redini del gioco su tutta l’Italia e addirittura su più di mezza Europa, come non accadeva da tempo. Questa immensa barriera protettiva difenderà tutto il Mediterraneo dalle perturbazioni atlantiche, le quali saranno costrette a deviare verso nord almeno fino a metà della prossima settimana. Si apre così una parentesi non solo più bella, soleggiata e stabile per tutti, ma addirittura molto più calda, che potrebbe letteralmente catapultare molte città in piena estate.

Questo anticiclone, inizialmente di stampo oceanico, tenderà lentamente ad evolversi, divenendo a tutti gli effetti un anticiclone nordafricano, poiché la sua radice tenderà a piazzarsi entro il weekend tra il deserto del Sahara, tra Marocco e Algeria. Proprio per questo motivo le temperature sono destinate a salire inevitabilmente su tutta Italia, ma in maniera particolare tra le regioni del nord Italia e l’Europa centrale, dove avremo pesanti anomalie di caldo per il periodo.

Ad amplificare il tutto ci penserà il fenomeno della subsidenza, che giocherà un ruolo fondamentale soprattutto nelle valli alpine e sulla Valpadana.

La subsidenza è un fenomeno strettamente legato ai grandi campi di alta pressione. In poche parole l’aria, all’interno dell’anticiclone, tende lentamente a scendere dalle alte quote verso il basso. Durante questa discesa l’aria viene compressa e inevitabilmente si riscalda e si secca. Proprio questo meccanismo permette al cielo di restare sereno e alle temperature di aumentare rapidamente, soprattutto nelle pianure e nei fondovalle.

La giornata di venerdì 22 maggio sarà la prima in cui le temperature cominceranno ad assumere contorni estivi soprattutto sulle regioni del nord e sul versante tirrenico. Nel primo pomeriggio di venerdì la colonnina di mercurio potrebbe facilmente raggiungere i 28-29°C su molte località tra Piemonte, Lombardia ed Emilia, ma non escludiamo isolati picchi di 30°C. Situazione simile anche nelle aree interne della Toscana e nelle zone più interne della Sardegna.

Clima mite anche al sud, sebbene avremo qualche grado in meno grazie alla presenza di refoli freschi provenienti dai Balcani. Del resto tutto il meridione si troverà ai margini di questa immensa cupola di alta pressione che avrà molta più efficacia tra l’Europa centro-occidentale e il nord Italia.