Benvenuta ESTATE di maggio! Quanto ci terrai compagnia?

Avete letto bene…arriva l’estate! Non un veloce anticipo della bella stagione seguito da subitanei temporali, ma un lungo periodo di sole e caldo che ci obbligherà ad indossare lo stretto necessario per non dare scandalo :-). Un tempo molto diverso rispetto a quello presente attualmente, dettato da temperature gradevoli da nord a sud.

La grande rimonta dell’alta pressione prenderà avvio nelle prossime 24-36 ore. In un primo tempo lascerà un po’ scoperte le regioni del medio-basso Adriatico ed il meridione che saranno interessate da ingerenze più fresche settentrionali. Successivamente, tra il week-end e l’inizio della settimana prossima, il caldo anomalo si estenderà a tutta l’Italia, risultando però più cocente al nord e su parte delle regioni centrali. Per cogliere un’attenuazione di questo mostro anticiclonico bisogna allungare il collo fino ai primi di giugno, quando la figura stabilizzante (almeno secondo le mappe odierne) potrebbe sgonfiarsi.

La prima cartina è molto esplicativa e mostra la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di mercoledi 27 maggio secondo la media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel:

Poche cose da dire: alta pressione totale, stabilità e caldo sopra le righe su quasi tutto il nostro Paese, in modo particolare al nord e al centro. La cupola di aria bollente interesserà non solo l’Italia, ma una buona fetta del Continente Europeo, con alcuni record termici al rialzo che potrebbero cadere su diverse aree dell’Europa centrale ed occidentale.

Focalizziamo adesso lo sguardo su quando potrebbe cambiare questa situazione. Fino ai primi di giugno non ci sono molte speranze. A seguire, l’anticiclone dovrebbe sgonfiarsi, come mostra la media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello GFS elaborato su base grafica Meteociel e valida per lunedi 1 giugno:

Ecco il calo della pressione e dei geopotenziali in quota che potrebbe sancire la fine di questa esplosione estiva a livello europeo ed italico. Si tratta ovviamente di carte a lungo termine, di conseguenza la loro valenza è discutibile, ma è tutto ciò che abbiamo attualmente per poter intravedere un cambiamento di configurazione che riporti il quadro termico e precipitativo nei ranghi di una maggiore normalità. Nei prossimi giorni vedremo se confermare o smentire questa linea tendenziale, con nuovi articoli ed analisi che ovviamente vi invitiamo a leggere.