Arriveranno i temporali, ma il gran CALDO non andrà via!

Le temperature stanno nuovamente salendo da nord a sud stante il rinforzo dell'anticiclone africano e le previsioni per i prossimi dieci giorni non mostrano sussulti atlantici in grado di far precipitare la colonnina di mercurio. Le perturbazioni, quelle organizzate e colme di aria fresca, resteranno ben alla larga dal Mediterraneo e l'anticiclone potrà ancora iniettare aria calda sullo Stivale.

C'è però un piccolo cambiamento in vista: l'alta pressione africana si indebolirà leggermente alle alte quote, favorendo l'ingresso di infiltrazioni fresche e instabili a partire dal fine settimana.

Questi refoli freschi daranno luogo a numerosi temporali da nord a sud, specie su monti, colline e sui settori interni

L'instabilità, tuttavia, arriverà in un contesto sempre caldo su tutto lo Stivale! Insomma non ci saranno cali significativi della temperatura nel corso della prossima settimana e con molta probabilità fino a Ferragosto.

Un fisiologico calo della temperatura arriverà laddove ci saranno i temporali, ma sarà solo una rinfrescata momentanea che ben presto sarà sostituita dal caldo e dall'afa.

Le anomalie di temperatura previste tra oggi e l'8 agosto mostrano valori sopra le medie praticamente ovunque, con picchi di 4-5°C oltre le medie al nord.

Anomalie che persistono anche tra 8 e 13 agosto, al più di un paio di gradi più contenute: