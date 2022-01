Meteo 7 giorni: si avvicinano i giorni della MERLA, maltempo o Sole?

Mentre si consumano gli ultimi effetti dell'aria gelida arrivata dai Balcani sulle regioni meridionali e del medio-basso Adriatico, proviamo a spostare l'attenzione al prosieguo di settimana e alla fine di gennaio, periodo molto famoso tra i non addetti ai lavori per essere il periodo più freddo dell'anno.

Gli ultimi tre giorni di gennaio, infatti, rappresentano i giorni della Merla su cui sono state create varie leggende nel corso della storia. Le credenze popolari parlano di tre giorni freddi e nevosi, i più gelidi dell'inverno, ma queste attese vengono puntualmente smentite dalle statistiche meteorologiche. Sia chiaro, può tranquillamente succedere che tra 29 e 31 gennaio possa nevicare e far molto freddo, ma certamente non è da ricondurre alla leggenda dei giorni della Merla.

Ma quindi che tempo farà? Fra martedì e giovedì tornerà un po' di alta pressione anche al sud e le temperature potranno leggermente aumentare (in particolare da mercoledì in poi). L'alba di martedì sarà davvero gelida da nord a sud, complici i cieli sereni e l'attenuazione dei venti (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Nebbie e nubi basse saranno ancora protagoniste al nord, quindi per il momento ancora nessuna novità per il settentrione.

Tra venerdì, sabato e domenica potrebbe verificarsi un rapido peggioramento del tempo, per l'ennesima volta al centro e al sud: una veloce incursione fredda nord atlantica potrebbe farsi largo nel Tirreno, favorendo la formazione di una rapida depressione che porterà nubi e piogge sparse dapprima al centro (venerdì e prime ore di sabato) e poi al sud (nel corso di sabato e primissime ore di domenica). Il nord resterà ai margini ancora una volta e la siccità non potrà che trarne vantaggio.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 25 gennaio: stabile su tutta Italia ma clima gelido al mattino. Venti in attenuazione.

Mercoledì 26 gennaio: tempo stabile su gran parte d'Italia, ma temperature che restano sotto le medie del periodo. Nubi in aumento su Liguria, Toscana, Sicilia e Calabria tirrenica. Nebbie al nord.

Giovedì 27 gennaio: alta pressione su tutta Italia e tempo stabile, a tratti nebbioso in pianura Padana. Nubi in aumento sulle coste tirreniche. Temperature in leggero aumento.

Venerdì 28 gennaio: rapida incursione fredda in arrivo nel Mediterraneo, con nubi e piogge sparse al centro Italia. Sempre stabile al nord, dalla sera graduale guasto al sud. Temperature in calo.

Sabato 29 gennaio: rapido peggioramento al sud, ultimi fenomeni al centro con neve in bassa montagna o alta collina. Temperature in calo.

Domenica 30 gennaio: ultimi fenomeni al sud, tempo in rapido miglioramento a causa dell'invadenza anticiclonica. Temperature in aumento lieve.

Lunedì 31 gennaio: fine del mese stabile su tutta Italia. Temperature in aumento lieve.

