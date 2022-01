Meteo 15 giorni: FEBBRAIO debutterà con un'ONDATA di FREDDO?

I primi giorni di febbraio non sembra vogliano promuovere un cambiamento di configurazione, che da quasi un mese e mezzo è sempre la stessa. In sostanza, continuerà il non-inverno dettato da un anticiclone ormai permanente sull'Europa occidentale che si contrapporrà ad una vasta lacuna fredda presente piu ad est, sui Paesi dell'Europa orientale.

L'Italia si troverà nel mezzo, con correnti ancora settentrionali. Di conseguenza niente neve e niente pioggia al nord, mentre freddo e fenomeni potrebbero interessare parte del centro e il meridione come sta succedendo da diverso tempo.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 2 febbraio:

Sembra possibile un'ondata di freddo sull'Italia che colpirà ancora una volta il medio Adriatico e il meridione. Qui la neve potrebbe cadere anche a quote basse, accompagnata da vento forte e cali termici anche sensibili.

Le temperature caleranno anche sul resto d'Italia, ma senza procurare alcun fenomeno ed accentuando nuovamente la tendenza favonica e secca sul nord Italia, dove il rischio incendi aumenterà in modo esponenziale.

L'ondata fredda dovrebbe durare un paio di giorni; a seguire l'alta pressione, come un falco, piomberà di nuovo sull'Italia e tutto si placherà. Ecco la media degli scenari del modello americano prevista per sabato 5 febbraio:

Alta pressione per tutti con nuova stasi meteorologica, ritorno della nebbia e dello smog in pianura senza più precipitazioni. Questa situazione potrebbe continuare per buona parte della prima decade di febbraio, poi si spera in cambiamenti.

Dal punto di vista termico, questa è la mappa della probabilità di avere temperature inferiori a -5° a 1500 metri in Italia nella giornata di mercoledi 2 febbraio:

Probabilità abbastanza elevata (60-70%) su Alpi e versante adriatico; medio-bassa (40-45%) sul Tirrenoi e buona parte del nord, bassa (35%) sulla Sardegna.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località