NORD-OVEST: stato di SICCITA' ESTREMA su alcune regioni (Mappa a corredo)

Molte zone dell'arco alpino, quest'anno, si presentano così...

"Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi"; sembra di essere in piena estate, invece ci troviamo nel cuore dell'inverno sul nord-ovest italico. Un inverno che fino ad ora ha concesso solo una precipitazione nevosa degna di menzione, caduta il giorno dell'Immacolata, ovvero l'8 di dicembre. Da quel momento, su alcune aree del nord-ovest, in modo particolare sul Piemonte occidentale e il Ponente Ligure, i rubinetti della neve e della pioggia si sono chiusi ed ora la situazione è al limite del drammatico.

Oltre alla completa mancanza di neve sui rilievi, le continue correnti di caduta dalle Alpi hanno reso arido il terreno. Già si sono presentati alcuni incendi, come ad esempio nel Bresciano e sulla Liguria di Ponente, ma lo stato di grave pericolosità aumenta ogni volta che il Favonio riprente a soffiare.

WINDY ha elaborato una mappa con l'indice di siccità per il nord Italia. Ve la mostriamo:

Si consiglia di ingrandire la foto per avere un migliore riscontro visivo.

Gran parte del Piemonte e la Liguria di ponente sono in uno stato di siccità tra il GRAVE e l'ESTREMO, dove vedete il colore più marcato. La siccità non riguarda solo il nord-ovest, ma tutto l'arco alpino e la zona dei Laghi, seppure con valori meno estremi.

Pioverà? Nevicherà? Putroppo no! Il mostro anticiclonico sull'ovest del Continente non molla ed obblga tutte le perturbazioni a fare il giro largo, interessando l'Europa orientale e marginalmente il centro-sud. I fronti che riescono ad appoggiarsi alle Alpi non fanno che peggiorare la situazione con ulteriori venti di caduta secchi sui nostri versanti.

Una brutta situazione che speriamo si risolva in primavera. Ribadiamo che il settore di nord-ovest era già reduce di un'estate ed un autunno scarsamente piovosi; questo "inverno" sta dando la mazzata finale!

