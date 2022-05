Meteo 7 giorni: ricambio d'aria CONFERMATO a fine mese, poi grande debutto dell'estate!

Il grande caldo, arrivato davvero presto sulla tabella di marcia, ha fortunatamente i giorni contati. Negli ultimi giorni del mese, infatti, le temperature torneranno a scendere portandosi a ridosso delle medie stagionali e per alcuni tratti anche al di sotto di esse. Oltre alla rinfrescata ci sarà un discreto ritorno di instabilità su tante nostre regioni, davvero essenziale considerate le grandi carenze idriche da nord a sud.

Il caldo sarà intenso fino a venerdì, ancora con picchi vicini ai 37°C nelle aree interne del centro e del sud. Durante il week-end una depressione atlantica si piazzerà nel cuore del Mediterraneo tagliando di netto il richiamo caldissimo proveniente dal nord Africa. Le temperature scenderanno rapidamente di almeno 7-9°C, restando poi invariate fino al termine del mese.

Le precipitazioni del week-end saranno concentrate principalmente nelle zone interne, sulle isole maggiori e sui monti:

L'inizio di giugno, come già anticipato in questo articolo, potrebbe riservare una nuova ondata di caldo di notevole caratura. Le temperature potrebbero salire repentinamente soprattutto al centro e al sud, regalando un avvio d'estate meteorologica decisamente caldo. Ricordiamo, infatti, che con l'avvio di giugno prende il via anche l'estate dal punto di vista meteo-climatico (in Italia).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 26 maggio: alta pressione in momentaneo rinforzo ovunque, isolati temporali al nord. Gran caldo su tutta Italia.

Venerdì 27 maggio: instabilità in aumento al centro e al sud, specie nelle ore pomeridiane. Fenomeni più isolati al nord. Temperature stazionarie.

Sabato 28 maggio: possibile depressione a spasso nel Mediterraneo centro-occidentale, peggioramento probabile sulle isole e zone interne del centro e del sud. Temperature in graduale calo.

Domenica 29 maggio: aria più fresca su tutta Italia, temporali e rovesci sparsi specie al centro e al sud. Instabilità disorganizzata al nord. Temperature in calo.

Lunedì 30 maggio: giornata grossomodo stabile con qualche temporale pomeridiano sui monti e in collina. Temperature in calo.

Martedì 31 maggio: temporali pomeridiani nelle aree interne e montuose, ventilato sul lato adriatico e al sud. Temperature in linea con le medie del periodo.

Mercoledì 1 giugno: alta pressione in rinforzo su tutto il centro ed il sud, temperature qui in aumento. Rovesci sparsi sul nordovest.

