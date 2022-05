Forti sbalzi termici tra fine maggio e inizio giugno: prima la rinfrescata poi ancora CALDO intenso

I prossimi dieci giorni potrebbero rivelarsi estremamente dinamici soprattutto dal punto di vista termico, a causa dell'alternanza tra masse d'aria estremamente diverse.

Dapprima dovremo fare i conti con una netta rinfrescata grazie ad una depressione atlantica che nel week-end attraverserà tutta Italia. Questa perturbazione non passerà inosservata e darà luogo a numerosi acquazzoni e temporali, come anticipato in questo articolo.

Oltre all'instabilità ci sarà un netto calo delle temperature che riporterà le colonnine di mercurio attorno alle medie del periodo o addirittura sotto di esse (specie al centro e al nord), causando pertanto un calo termico di oltre 8-10°C. L'aria risulterà più gradevole e mite su tutta la penisola tra domenica 29 e martedì 31 maggio, con temperature massime comprese generalmente tra i 20 e 28°C.

La situazione potrebbe nuovamente cambiare nei primi giorni di giugno: la discesa di una saccatura fresca sull'Atlantico orientale potrebbe dar vita ad un sensibile rinforzo dell'anticiclone africano su tutta Italia, che aprirebbe la strada ad una nuova fase pienamente estiva con temperature esageratamente oltre le medie del periodo.

Il modello matematico ECMWF propone con maggior convinzione questa ipotesi, che porterebbe l'Italia a vivere grandi sbalzi di temperatura in pochi giorni. Da un fina maggio tutto sommato gradevole passeremmo ad un avvio di giugno nuovamente bollente.