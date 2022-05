Meteo 15 giorni: GIUGNO debutta tra un po' di ALTA PRESSIONE e tanti TEMPORALI

Ultimi giorni di primavera meteorologica in Italia. Dal 1 giugno scatta l'ora dell'estate meteorologica, esattamente 21 giorni prima rispetto alla ben piu nota scadenza astronomica.

Fino a ieri sembrava che l'alta pressione africana non entrasse in gioco, lasciando campo libero a condizioni instabili sulla nostra Penisola. Oggi le mappe stanno rivalutando un po' questa cosa, mettendo un po' di alta pressione specie al centro e al meridione, con temperature abbastanza elevate. Al momento non sembrerebbe nulla di duraturo, ma è bene tenere conto di questo fatto in ottica futura.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 2 maggio:

L'alta pressione delle Azzorre seguiterà a ricoprire una posizione molto anomala, con un massimo poco a sud dell'Islanda. Correnti fresche seguiteranno a scendere verso l'Europa centro-orientale, mentre sul Mediterraneo l'alta pressione africana proverà ad alzare la gobba, proteggendo le nostre regioni centro-meridionali dove avremo un clima caldo.

Al nord avremo invece condizioni maggiormente variabili con qualche temporale, ma limitato alle aree montuose nel pomeriggio.

Cosa potrebbe succedere in seguito? La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di lunedi 6 giugno:

Cambierà di nuovo tutto: l'alta pressione dovrebbe arretrare verso sud lasciando campo libero alle correnti fresche che dall'Europa centrale si butteranno sull'Italia con molta instabilità ed un clima non caldo specie al nord e al centro.

Notate la posizione sempre anomala dell'alta pressione delle Azzorre, disposta a ponte in Atlantico, senza velleità di conquista del nostro Continente.

