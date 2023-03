Meteo 7 giorni: piogge e TEMPORALI alle porte, poi irrompe il FREDDO

Le nubi sono in graduale aumento e l'arco alpino sta facendo i conti con i lembi più meridionali di una perturbazione atlantica, in lento movimento verso il Mediterraneo. Questo vasto fronte instabile interesserà parte del nord e a sprazzi le regioni centrali nel corso di sabato, poi il maltempo entrerà nel vivo nel corso della domenica delle Palme tramite la formazione di una insidiosa depressione tirrenica.

Il maltempo, dunque, coinvolgerà tante nostre regioni da nord a sud. Ma dove pioverà di più? Trattandosi di un vortice in formazione nel Tirreno centrale, assisteremo ad un incremento delle nubi e l'arrivo di piogge su buona parte del centro Italia in estensione al sud Italia entro domenica sera. La Sicilia potrebbe vedersela con forti temporali, poi questi ultimi transiterebbero anche sulla Calabria tra domenica sera e lunedì.

Ma anche il nord potrebbe ricevere un discreto contributo piovoso, seppur non molto democratico. La domenica delle Palme, infatti, potrebbe rivelarsi perturbata e temporalesca su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Emilia Romagna e Lombardia orientale. Ben poco da segnalare, invece per il resto del nord (se non per qualche veloce piovasco).

Con l'inizio della prossima settimana ci toccherà rimettere addosso cappotti e vestiti più invernali, poiché le temperature scenderanno vistosamente soprattutto sulle regioni adriatiche e al sud. Irromperà aria fredda dai Balcani, la quale rischia ci farci compagnia per buona parte della settimana Santa! Anche il Nordovest, inoltre, potrebbe rivedere un po' di pioggia nella giornata di lunedì (lo vedremo meglio in un prossimo approfondimento).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 1 aprile: nuovo peggioramento in arrivo su Nordest e centro Italia con piogge e acquazzoni. Più stabile e mite al sud. Temperature stazionarie.

Domenica 2 aprile: week-end delle Palme con acquazzoni e temporali diffusi al centro e al sud, depressione in formazione nel medio-basso Tirreno. Locali acquazzoni e temporali al nord, specie Friuli, Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Lombardia. Temperature in calo.

Lunedì 3 aprile: maltempo diffuso e intenso al sud e medio-basso Adriatico, migliora altrove.

Martedì 4 aprile: residue piogge al sud legate alla perturbazione delle Palme. Possibile flusso ancor più freddo dai Balcani verso il versante adriatico con altri rovesci e temporali sparsi. Temperature in calo.

Mercoledì 5 aprile: Acquazzoni e temporali sparsi su settori interni da nord a sud. Clima freddo specie sulle regioni adriatiche. Temperature in calo.

Giovedì 6 Aprile: fenomeni sparsi specie nelle ore pomeridiane, a carattere temporalesco nei settori interni. Temperature stazionarie.

Venerdì 7 Aprile: fenomeni sparsi concentrati principalmente sulle isole maggiori e il medio-basso Tirreno. Più asciutto altrove, ma freddo.

