La depressione della domenica delle Palme: piogge e TEMPORALI in Italia

Sarà una domenica delle Palme col maltempo: questo sembra ormai assodato. Ma, come normale che sia, le precipitazioni non saranno presenti su tutto il territorio nazionale e soprattutto non saranno democratiche per quel che riguarda gli accumuli.

Il peggioramento sarà generato da una massa d'aria fredda nord-atlantica in sprofondamento sul Mediterraneo centrale. L'aria fredda scaverà una bassa pressione nel mar Tirreno, attorno alla quale ruoteranno nubi e precipitazioni, oltre che temporali. I primi fenomeni li osserveremo già sabato principalmente al Nordest e a sprazzi sul centro Italia (specie su Marche, Abruzzo e Umbria).

La depressione regalerà piogge principalmente sulle isole maggiori e le regioni centrali. Saranno Molise e Abruzzo a ricevere gli accumuli più abbondanti nel corso della giornata. Su Sicilia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli e Lombardia avremo a che fare, invece, con fenomeni più isolati ma al tempo stesso più intensi, anche a carattere temporalesco. Sarà proprio la Sicilia il potenziale bersaglio di un forte temporale V-shaped in scorrimento da ovest verso est. Esso poi potrebbe raggiungere la Calabria tra la sera di domenica e le prime ore di lunedì.

I temporali e rovesci sul Nordest saranno più irregolari, seppur in grado di generare localmente accumuli degni di nota. Qualche temporale o rovescio potrebbe interessare anche Toscana, Lazio e Campania. Leggermente più asciutto, invece, su Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta: qui il tempo sarà più stabile e meno propenso ad accogliere rovesci e temporali.

Nel complesso sarà una domenica delle Palme perturbata, con la necessità dell'ombrello su tante regioni da nord a sud. Le temperature non subiranno grandi variazioni, per il momento! Ad inizio settimana le temperature scenderanno velocemente su gran parte dello Stivale!