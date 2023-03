Meteo 15 giorni: aumentano le probabilitÃ  di una Pasqua FRESCA ed INSTABILE

Di seguito, vi mostriamo la media degli scenari del modello americano valida per le ore centrali della giornata di Pasqua:

Anche in questa sede trovano conferma le ipotesi sullo sbilanciamento dell'alta pressione verso le alte latitudini, con un massimo forte in prossimità della Scandinavia.

Di rimando, aria fredda si farà sentire sull'Europa centrale, mentre il Mediterraneo e l'Italia si troveranno alle prese con una confluenza tra le suddette correnti fredde ed aria assai più umida e mite di matrice marittima. Tutto ciò darà fiato alle trombe dell'instabilità atmosferica che si presenterà sottoforma di rovesci o temporali, alternati comunque a fasi di tempo più soleggiato.

Vediamo a tal proposito, la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida sempre per la giornata di Pasqua:

Notiamo la traccia dell'alta pressione sui comparti settentrionali ed occidentali del nostro Continente, dove è presente la zona quasi priva di precipitazioni. Da noi campeggerà invece l'instabilità atmosferica con un clima fresco ed abbastanza piovoso da nord a sud, anche se non in maniera abbodante.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a mercoledi 12 aprile, notiamo una situazione ancora votata all'instabilità sull'Italia:

Alta pressione disposta sul comparto scandinavo e blanda depressione sull'Italia foriera di piogge e rovesci sparsi, sotto l'egida di un clima fresco.

Per concludere vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata, vale a dire mercoledi 12 aprile - In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Nord e zone interne del centro e del meridione con una probabilità di pioggia elevata e sulle Alpi addirittura molto elevata! Altrove probabilità di pioggia media.

