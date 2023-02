Meteo 7 giorni: maltempo e NEVE solo per pochi, poi RESET su tutta Italia!

Nelle prossime 48 ore entreremo nel vivo dell'ondata di freddo che già da alcuni giorni sta avvolgendo lo Stivale. Le temperature più basse le troviamo senza dubbio sul lato adriatico, dove sono arrivati anche fiocchi di neve fino a quote pianeggianti, Puglia in primis.

Ma tra mercoledì e giovedì irromperà il nucleo freddo in quota sull'Adriatico e sarà proprio questo a generare nevicate fin sulle coste dalla Romagna al Molise e fino a bassissima quota sulla Puglia settentrionale. Insomma ancora pieno inverno per altri due giorni sui settori orientali ed anche al sud.

Questa "goccia fredda", inoltre, andrà ad alimentare una depressione molto profonda nel canale di Sicilia, la quale sarà responsabile di maltempo intenso sui settori ionici (ve ne abbiamo già parlato in questo articolo). Fino a venerdì Sicilia ionica e Calabria meridionale dovranno fare i conti con precipitazioni persistenti a carattere di nubifragio, per effetto degli umidissimi venti provenienti da est che confluiranno nel vortice di bassa pressione a gran velocità.

In questo contesto estremamente perturbato sull'estremo sud non mancherà la neve fin sui 900-1000 metri di quota. Sui monti siciliani ed in particolare sull'Etna si prevede oltre 1 metro di neve!

Dal week-end le carte in tavola cominceranno a cambiare e l'alta pressione inizierà a farsi strada sul Mediterraneo centrale. Le temperature inizieranno lentamente a salire, rimanendo pur sempre molto basse nelle ore notturne.

Solo le regioni meridionali potrebbero ritrovarsi sotto l'ennesimo impulso instabile dai Balcni, tra domenica sera e lunedì, in grado di portare piogge sparse e acquazzoni.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 8 febbraio: nevicate sparse fin lungo le coste tra Romagna e Molise. Isolati fenomeni sulla Puglia settentrionale. Maltempo in arrivo su Sicilia e Calabria ionica, nonché sulla Sardegna. Temperature stazionarie.

Giovedì 9 febbraio: depressione al sud con maltempo diffuso su Sicilia, Calabria, Basilicata. Nevicate abbondanti in Appennino, fiocchi fino in collina. Nevicate sparse fino in pianura su Romagna, Marche, Abruzzo. Più asciutto sul resto del nord.

Venerdì 10 febbraio: persiste il maltempo al sud, specie su Sicilia ionica e Calabria meridionale. Via via più stabile altrove. Temperature in lieve aumento.

Sabato 11 febbraio: rapido rinforzo dell'anticiclone su tutta Italia, rapido esaurimento dei fenomeni al sud. Temperature in lieve aumento.

Domenica 12 febbraio: anticiclone su tutta Italia, clima rigido di notte e all'alba, più gradevole di giorno. In serata possibile blando peggioramento al sud per l'arrivo di un fronte dai Balcani.

Lunedì 13 febbraio: piogge velocissime al sud, migliora rapidamente in giornata. Stabile sul resto d'Italia, anticiclone ben presente. Temperature in lento aumento.

Martedì 14 febbraio: stabile su tutta Italia, l'anticiclone porterà temperature via via più alte!

