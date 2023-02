Meteo 15 giorni: l'inverno riuscirÃ  a liberarsi dalla MORSA dell'ALTA PRESSIONE?

Ecco come si sentirà l'inverno durante la prossima settimana. Dopo aver avuto qualche giorno di gloria, la stagione verrà di nuovo stritolata dal solito pallone anticiclonico che sembra uscire dal nulla per poi invadere quasi tutta l'Europa con il suo campionario di stabilità e mitezza.

A partire dal prossimo week-end e per tutta la settimana prossima avremo sull'Italia una specie di mologo di stabilità e mitezza, intervallato forse da qualche fugace disturbo a fare la felicità di pochi (anzi, di pochissimi) e l'infelicità di molti in merito a dinamicità e fenomeni.

La traccia dell'alta pressione "mangia-inverno e mangia-fenomeni" è ben visibile dalla mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per mercoledi 15 febbraio:

Ecco la gigantesca isola di "nullità atmosferica" che impedirà sull'Italia qualunque tipo di precipitazione, sotto l'egida di temperature molto miti. Insomma, la solita situazione "incancrenita" che da molto tempo pervade i nostri inverni e da cui è molto difficile venirne fuori. Ad aggravare il tutto avremo anche un peggioramento della qualità dell'aria nelle nostre città, connesso a nebbie tra la notte e la prima mattinata specie in Valpadana.

Come uscire da questa situazione? I modelli per il momento non danno una via di fuga concreta, ma ipotizzano un calo della pressione attorno al giorno 20, come mostra questa mappa:

Correnti nord atlantiche potrebbero iniziare a penetrare sull'Italia, vivacizzando almeno in parte l'atmosfera.

Anche la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata (lunedì 20 febbraio), mostra un aumento delle occasioni piovose sul nostro Paese:

Vedremo se sarà l'inizio di un periodo più interessante che potrebbe interessarci nella terza decade oppure se tutto verrà soffocato dal solito anticiclone con un nulla di fatto. Continuate a seguirci.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località