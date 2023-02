DEPRESSIONE confermata nel basso Mediterraneo, ecco dove ci saranno i nubifragi

Non ci sono più dubbi: una forte perturbazione prenderà vita a breve nel Mediterraneo meridionale e sul canale di Sicilia, dove si approfondirà rapidamente grazie all'assorbimento dei nucleo freddo continentale che proprio in queste ore sta per raggiungere le regioni adriatiche.

Questa piccola retrogressione fredda dall'est apporterà dapprima nevicate sparse a quote di pianura su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale tra mercoledì e le prime ore di giovedì, dopodiché sarà letteralmente risucchiata da una bassa pressione situata nel canale di Sicilia andando a rinvigorirla e intensificarla nettamente.

Il vortice di bassa pressione che ne verrà fuori sarà piuttosto intenso e stazionario: questo significa che apporterà quantitativi di pioggia considerevoli nei settori colpiti tra i giorni di mercoledì e venerdì. Ma quali saranno le regioni coinvolte? Principalmente Sicilia e Calabria meridionale.

Le correnti da est che saranno innescate dal vortice saranno foriere di piogge e nubifragi, come sempre avviene in questi casi. Il vento da est, sul versante ionico, è molto prolifico in termini di precipitazioni perché convoglia grandi quantità di umidità graffiate dalla superficie del mar Ionio e le trascina verso il Meridione.

Le piogge potranno assumere carattere di nubifragio e creare notevoli disagi tra siracusano, catanese, messinese ionico e reggino ionico. Dagli ultimi aggiornamenti si notano accumuli di pioggia totali, fino a venerdì, superiori ai 300 mm sulla Sicilia orientale.