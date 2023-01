Meteo 7 giorni: l'Italia ritorna in inverno! Serie di perturbazioni e più freddo in arrivo!

La stabilità, il bel tempo, le nebbie e le temperature gradevoli saranno ben presto un ricordo. L'Inverno tornerà nel Mediterraneo a suon di perturbazioni nord atlantiche, le quali potrebbero giungere una dopo l'altra nel corso della seconda decade di gennaio. Sia chiaro, non arriverà il grande freddo o il gelo dell'est, come già chiarito in questo articolo, ma il costante afflusso di aria fredda nord atlantica favorirà un costante calo termico col passare dei giorni, in grado quantomeno di riportarci nelle medie del periodo.

Insomma farà freddo ma non troppo! Ma la pioggia? Ebbene anche quella è confermata, soprattutto nel periodo tra 8 e 10 gennaio. Una perturbazione atlantica irromperà sullo Stivale garantendo precipitazioni diffuse a tratti consistenti sui settori tirrenici. Tornerà anche la neve in montagna, solo a quote elevate sia sulle Alpi che in Appennino.

A seguire aumentano le possibilità per altri passaggi perturbati, sempre di stampo nord Atlantico, nei periodi tra 11 e 12 gennaio e poi ancora tra 13 e 15 gennaio. Stamattina ve ne avevamo parlato in modo più approfondito in questo articolo.

Queste precipitazioni coinvolgeranno in modo più diretto il nordest e il lato tirrenico, come si evince dalle precipitazioni totali previste nei prossimi sette giorni (mappa in basso) Un po' ai margini il nordovest e le regioni adriatiche, per due motivi principali: la protezione offerta dai rilievi e la notevole velocità con cui queste perturbazioni attraverseranno il Mediterraneo, le quali fuggiranno rapidamente verso i Balcani.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 7 gennaio: nubi più compatte al nord e centro Italia, pioviggini su Lazio, Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia. Temperature in lieve calo.

Domenica 8 gennaio: piogge più diffuse e organizzate al nordovest, fenomeni assenti o molto rari altrove. Irrompe la perturbazione atlantica. Temperature in lieve calo.

Lunedì 9 gennaio: maltempo sulle regioni tirreniche e al nord. Piogge a tratti di moderata entità e neve in montagna oltre 1200 metri sulle Alpi. Piogge sparse in arrivo anche sul lato adriatico. Temperature in calo.

Martedì 10 gennaio: migliora al nord, piogge residue al centro e al sud ma con tendenza al miglioramento. Temperature in calo netto e vento in rinforzo di maestrale.

Mercoledì 11 gennaio: stabile e ventoso su tutto il centro e il sud, sereno al nord al mattino. Dalla sera nuovo peggioramento possibile a cominciare dal nord! Temperature in calo.

Giovedì 12 gennaio: rapida perturbazione atlantica con piogge dapprima al nordest poi anche su centro e sud Italia. Temperature stazionarie.

Venerdì 13 gennaio: brevissima pausa in attesa di un'altra presunta perturbazione atlantica, ancor più fredda e intensa della precedente.

