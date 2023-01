Meteo 15 giorni: arriveranno altre PERTURBAZIONI, ma sul fronte del FREDDO si muoverà qualcosa?

E' sempre lui a comandare la scena invernale della nostra Penisola e di buona parte dell'Europa: L'ATLANTICO. Le correnti occidentali non possono essere fredde perchè hanno matrice oceanica; questi venti sono però molto umidi e trasportano sistemi frontali in sequenza che continueranno ad interessare l'Italia almeno fino alla metà del mese.

In altre parole, sull'Italia avremo un clima più incline all'autunno che all'inverno, con molte occasioni piovose e neve solo sulle Alpi unitamente alle vette degli Appennini. Il freddo resterà confinato molto a nord oltre che ad est e per il momento non sembra avere intenzione di raggiungere l'Europa.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 16 gennaio:

La carta si commenta da sola: flusso umido occidentale, con una perturbazione in procinto di interessare l'Italia con pioggia e neve solo sulle Alpi a quote medio-alte.

Anche la mappa della probabilità di pioggia a scala italica imbastita questo pomeriggio dal modello americano, dice in sostanza la stessa cosa:

Tranne in settori orientali dell'Italia e la Sicilia che presenteranno una probabilità di pioggia bassa, il resto d'Italia avrà una probabilità di pioggia media, indotta appunto dal flusso occidentale umido.

E il freddo? Se esaminiamo la media termica a 1500 metri degli scenari valida per mercoledi 18 gennaio, notiamo qualche progresso dell'inverno, almeno sull'Europa centro-orientale:

L'isoterma 0° alla medesima quota non avrà però la forza di varcare i confini ed interessare l'Italia. Vedremo cosa succederà in seguito, per il momento aspettiamoci un tempo abbastanza dinamico, ma non freddo.

