TEMPERATURE e PIOGGE fino al 7 giugno: come evolverà la situazione?

Questa mattina proveremo a sbirciare oltre la barricata, tenendo presente che ciò che verrà scritto non dovrà essere valutato come una previsione in senso stretto, ma considerato come una probabile linea di tendenza a medio e lungo termine, passibile di cambiamenti.

Per fare ciò utilizzeremo il centro di calcolo ECMWF elaborato su base grafica COPERNICUS, il programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra guidato dall’Unione Europea in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che fornisce dati satellitari e ambientali gratuiti e ad accesso aperto per proteggere l’ambiente, gestire le emergenze e studiare i cambiamenti climatici.

Iniziamo con le ANOMALIE TERMICHE A 2 METRI attese in Europa nel lasso temporale compreso tra il 25 ed il 31 maggio, ovvero per la settimana prossima:

L’Europa occidentale sperimenterà un’ondata di caldo FEROCE con termiche fino a 8-10° superiori ai valori normali dove vedete il colore rosso scuro. Anche l’Italia non sarà da meno, con esuberi dai valori medi del periodo fino a 5-6° sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali, tra 2 e 4° al sud e sulle Isole.

Passiamo adesso alle ANOMALIE PRECIPITATIVE attese in Europa nel medesimo lasso temporale, ovvero dal 25 al 31 maggio:

Avremo un deficit pluviometrico piuttosto marcato su quasi tutta l’Europa, Italia compresa. Solo le estreme regioni meridionali, in particolare la Sicilia, presenteranno piogge attorno alla norma stagionale.

Passiamo alla prima settimana del nuovo mese, ovvero tra l’1 ed il 7 giugno. Queste le ANOMALIE TERMICHE A 2 METRI previste in Europa nel lasso temporale sopra menzionato.

Ancora anomalie termiche positive su tutto lo scacchiere centro-occidentale del Continente, compresa l’Italia, anche se meno marcate rispetto alla settimana precedente. Per ciò che concerne l’Italia, si nota dalla mappa un eccesso termico compreso mediamente tra 2 e 3°.

Per concludere la nostra analisi vi mostriamo la mappa delle ANOMALIE PLUVIOMETRICHE attese in Europa tra l’1 ed il 7 giugno:

Almeno a livello italico, si dovrebbe tornare alla normalità a parte un lieve deficit su alcune aree del settentrione, ma davvero poca cosa. A livello europeo seguiterà invece a piovere poco, specie tra la Francia e l’Europa centrale.