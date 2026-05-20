SOLE e CALDO fino a fine maggio, CAMBIAMENTI ai primi di giugno

Gli ultimi temporali bagneranno le Alpi centro-orientali e le zone interne poste tra Lazio e Abruzzo nel pomeriggio di mercoledi 20 maggio; sarà questo l’ultimo atto instabile prima di una forte rimonta anticiclonica che ingloberà l’Italia ed una buona fetta d’Europa nel corso dei prossimi giorni.

Stando alle mappe oggi in nostro possesso, l’apice di questa fase calda e stabile si toccherà tra il week-end e la metà della settimana prossima; alcuni record termici potrebbero cadere sull’Europa centro-occidentale e forse sul nord Italia, mentre al meridione le temperature resteranno più gentili stante l’ingerenza di correnti relativamente più fresche provenienti da settentrione che potrebbero causare anche qualche temporale pomeridiano in Appennino.

La prima mappa mostra il quadro sinottico atteso in Europa nelle ore centrali di giovedi 28 maggio secondo la media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel:

Ancora alta pressione totale su tutta l’Italia, oltre al bacino centro-occidentale del Mediterraneo ed una larga fetta del Continente Europeo. Tempo stabile, soleggiato e caldo, con pochissimi ed isolati temporali in prossimità delle Alpi e sull’Appennino meridionale durante il pomeriggio.

Nei primi giorni di giugno i modelli odierni confermano lo sgonfiamento della bolla anticiclonica con l’arrivo di correnti più fresche ed instabili sull’Italia. La seconda mappa mostra il quadro sinottico atteso in Europa nelle ore centrali di martedì 2 giugno secondo la media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel:

Pressione in calo su nostro Paese che verrà raggiunto da correnti più fresche ed instabili provenienti dall’Atlantico. In altre parole, torneranno i temporali ad iniziare dalle regioni settentrionali e con essi un calo delle temperature che si riporteranno attorno alla media climatologica del periodo.