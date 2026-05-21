Benvenuta ALTA PRESSIONE: dove farà più CALDO nelle prossime ore?

Ci siamo. Gli ultimi temporali hanno salutato il nord-est e le aree interne del centro nel pomeriggio di mercoledi 20; ora spazio all‘alta pressione ed al caldo anomalo sull’Italia. La giornata di giovedi 21 maggio vedrà ancora qualche incertezza al centro e la sud, stante un residuo flusso settentrionale, mentre altrove sole e caldo diverranno protagonisti. Vediamo come si presenta l’immagine satellitare scattata questa mattina alle 7.30:

Rispetto a 24 ore fa risulta evidente la rimonta dell’alta pressione che ha già messo sotto la sua ala protettiva tutta l’Europa occidentale. Più ad est è ancora presente un residuo flusso settentrionale che nella giornata odierna toccherà ancora il centro-sud con qualche annuvolamento ed un po’ di vento da nord. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 21 maggio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Tempo nel complesso buono quasi ovunque. Tuttavia, correnti settentrionali scorreranno ancora al centro e al sud e determineranno qualche annuvolamento segnatamente nelle aree interne e tra la Calabria ed il Messinese in Sicilia. Su queste due ultime regioni non si esclude qualche isolato rovescio.

Sul fronte delle temperature, questi sono i valori termici attesi in Italia alle ore 16 di giovedi 21 maggio:

Sulle pianure del nord le temperature veleggeranno già verso i 28-29°. Tra 26 e 27° nelle immediate aree interne del Tirreno e sulla Sardegna; valori più gentili lungo il versante adriatico ed il meridione; punte di 26° nel sud della Sicilia e sul Golfo di Taranto.