In arrivo picchi di 33°: le città più colpite dal CALDO

Nei prossimi giorni l’Italia vivrà una fase pienamente stabile e sempre più calda, con l’anticiclone che tenderà a consolidarsi soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali. Le ultime proiezioni mostrano un ulteriore incremento delle temperature rispetto alle stime precedenti, con valori che al Nord e in parte del Centro potranno superare con facilità la soglia dei 30°C, dando al periodo un sapore quasi estivo.



La Pianura Padana ma soprattutto le città poste nei fondovalle alpini saranno le zone più calde in assoluto: qui l’aria secca, la forte radiazione solare e la compressione indotta dall’alta pressione favoriranno massime che potranno spingersi fino a 31–32°C, con punte anche superiori nei fondovalle più chiusi. Bolzano e Merano, come spesso accade in queste configurazioni, si collocheranno ai vertici nazionali, con pomeriggi molto caldi (fino a 33°C) e un’escursione termica ancora marcata tra notte e giorno. Anche Domodossola e Aosta rientreranno tra le località più calde, grazie alla combinazione di cielo sereno, aria secca, compressione anticiclonica e un soleggiamento particolarmente efficace in questo periodo dell’anno.

Il Centro Italia seguirà a ruota, con un rialzo termico più deciso rispetto alle stime precedenti. Toscana, Umbria e Lazio interno potranno raggiungere valori compresi tra 29 e 30°C, con Firenze, Prato, Terni e Roma che toccheranno anche i 31-32°C, con giornate caratterizzate da un caldo asciutto e da una ventilazione debole. Anche qui il sole sarà protagonista, e il riscaldamento pomeridiano risulterà rapido e uniforme.

Il Sud rimarrà invece termicamente più “indietro”, pur in un contesto di stabilità diffusa. Le infiltrazioni più fresche che scorreranno a tratti lungo l’Adriatico impediranno alle temperature di salire quanto al Nord e al Centro, mantenendo le massime generalmente tra 26 e 28°C, con qualche punta più elevata nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e della Sicilia orientale. Il clima sarà comunque gradevole, con un caldo moderato e senza eccessi.

Nel complesso, l’Italia si presenterà divisa in tre fasce termiche ben definite: caldo intenso al Nord, specie nelle Alpi, caldo pienamente estivo al Centro, clima più temperato ma comunque mite al Sud. Una configurazione tipica delle fasi anticicloniche di fine maggio, quando la radiazione solare ormai molto elevata favorisce un riscaldamento rapido soprattutto nelle aree interne e nelle vallate alpine.

Ecco la classifica aggiornata delle città più calde previste nei prossimi giorni, suddivisa per macro‑aree:

Nord Italia: Bolzano, Merano, Domodossola, Aosta, Milano, Verona, Ferrara, Mantova, Bologna.

Centro Italia: Firenze, Prato, Lucca, Terni, Roma, Frosinone.

Sud Italia: Foggia, Matera, Catania.



Il caldo dovrebbe ridimensionarsi un po’ solo venerdì 29 maggio e poi dai primi di giugno, ma ormai il passaggio di testimone tra primavera ed estate può dirsi compiuto.

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