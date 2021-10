Meteo 7 GIORNI: l'Autunno mette la quinta! MALTEMPO senza sosta in arrivo!

L'Autunno sta finalmente per aprire i battenti, seppur con due mesi di ritardo sulla tabella di marcia. L'egemonia dell'anticiclone sull'Europa centro-occidentale sta per interrompersi bruscamente grazie all'arrivo di una vasta massa d'aria fresca nord atlantica che avrà il merito di scombussolare letteralmente lo scacchiere barico europeo.

Il vastissimo fronte freddo Atlantico, ben visibile dal satellite in alto, sta irrompendo in questi minuti in Europa e domani porterà i primi effetti anche sul Nordovest, ove ci aspettiamo un incremento della nuvolosità e l'arrivo delle prime piogge deboli dopo una lunghissima assenza.

Il tempo poi peggiorerà in modo marcato anche sul resto del nord nel corso del fine settimana, in attesa delle svariate perturbazioni attese con l'avvio di Novembre. Insomma si prospetta un periodo decisamente dinamico e carico di piogge per la nostra penisola (vedi qui quanta pioggia cadrà).

Occhi puntati anche all'estremo sud! Non dimentichiamoci del ciclone simil-tropicale che sta colpendo duramente la Sicilia (leggi l'approfondimento): il vortice si sta rapidamente intensificando e porterà ancora piogge intense sulla Calabria meridionale e la Sicilia ionica, almeno fino a domani mattina.

Impressionante il ciclone simil-tropicale (TLC) nel mar Ionio e visibile dal satellite:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 30 ottobre: residue piogge, venti sostenuti e mareggiate su Sicilia e Calabria meridionale, migliora gradualmente dalla sera. Graduale aumento delle nubi al nord e prime deboli piogge su Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 31 ottobre: tempo in peggioramento al nord per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Piogge su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, in estensione al Nordest e al centro Italia dal pomeriggio. Più stabile al sud. Temperature in aumento.

Lunedì 1 novembre: maltempo diffuso al nord con piogge e rovesci, maltempo anche al centro, in estensione rapida al sud. Neve sulle Alpi a quote alte. Temperature in ulteriore aumento.

Martedì 2 novembre: maltempo che interessa il sud, migliora momentaneamente al nord e al centro. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 3 novembre: altra perturbazione in arrivo su gran parte d'Italia. Piogge al nord e su quasi tutto il lato tirrenico. Possibili locali ma forti temporali. Neve in arrivo sulle Alpi oltre i 1500 metri! Temperature in calo al nord, in aumento altrove.

Accumuli di pioggia totali nei prossimi sette giorni. La pioggia potrebbe scendere in quasi ogni angolo d'Italia, con accumuli importanti soprattutto al nord. (vedi mappe):

Giovedì 4 novembre: altra giornata pienamente autunnale con piogge diffuse su tutto il nord e il centro. Tanta neve sulle Alpi a quote medio-alte. Temperature in calo al nord, in aumento al sud.

Venerdì 5 novembre: nubi e piogge sparse al nord, più presenti invece al centro. Netto aumento delle temperature al sud, stazionarie altrove.

