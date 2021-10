Meteo 15 giorni: MALTEMPO seguito da un po' di alta pressione?

I primi giorni di novembre porteranno in grembo diverse occasioni piovose per tutta l'Italia, che si paleseranno in seno a perturbazioni nord atlantiche inserite in un flusso perturbato nord-occidentale.

L'aria fredda a contatto con la superfice marina ancora surriscaldata a seguito di una interminabile estate, darà origine a depressioni e maltempo che in un secondo tempo tenderanno a concentrarsi al centro e al sud.

Emblematica la media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano per sabato 6 novembre:

Si nota molto bene lo "strappo" nella circolazione occidentale che si collocherà proprio sul Mediterraneo centrale e l'Italia. Questa situazione sarà foriera di cattivo tempo specie al centro e a sud, in un contesto fresco.

Da notare la spinta dell'alta pressione delle Azzorre che nei giorni successivi dovrebbe dare una spallata alla figura di maltempo, riportando un po' di stabilità sul finire della prima decade mensile.

Ecco infatti la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 10 novembre:

Alta pressione e bel tempo sull'Italia, con temperature in aumento. Solo le estreme regioni meridionali potrebbero essere interessate da una residua instabilità, ma con fenomeni molto scarsi.

A seguire sarà probabile un nuovo intervento dell'aria umida atlantica che darà vita ad un'altra fase piovosa ad iniziare dal nord. Continuate quindi a seguirci.

