Meteo: TLC APOLLO nel basso Ionio, NUBIFRAGI persistenti in atto in SICILIA

Come ampiamente previsto il ciclone simil-tropicale (TLC), denominato Apollo, si è diretto verso nord fin tanto da raggiungere il basso Ionio poco a largo della Sicilia. L'occhio del ciclone è situato in mare, un centinaio di chilometri a largo del siracusano, mentre la spirale nuvolosa sta pienamente coinvolgendo la Sicilia. Volendo essere pignoli il ciclone non è ancora pienamente formato vista la sua asimmetria, ma la struttura è da considerarsi "simil-tropicale".

Già da ieri sera piove incessantemente sui settori orientali e meridionali dell'isola, ma nelle ultime ore (grazie all'avvicinamento dell'intera struttura ciclonica) le piogge si sono intensificate sensibilmente.

Si registrano già accumuli attorno ai 20-30 mm nel catanese e oltre 100 mm nel siracusano. 161 mm di pioggia sono caduti a Cassibile (SR), al momento la località più colpita quest'oggi. Nelle prossime ore le piogge si intensificheranno ulteriormente su tutto il ragusano e il siracusano, oltre che su catanese, messinese ionico, ennese, nisseno. Il rischio di nubifragi è elevato per le coste ioniche siciliane e i vicini versanti montuosi dove il fenomeno dello "stau" farà accrescere gli accumuli di pioggia. Lo stau indica un sollevamento forzato dell'umidità in presenza di colline e montagne, cosicché riesca a condensarsi con maggior facilità e velocità fino a dar vita a nubi ben più cariche di pioggia.

Questo il radar per monitorare le piogge:

METEO 29 OTTOBRE | Sarà una giornata di forte maltempo all'estremo sud con piogge per tutta la giornata su siracusano, ragusano, catanese, messinese. Piogge in estensione anche al resto dell'isola ma con intensità ridotta. Rischio nubifragi ed eventi alluvionali sul versante ionico (dove vige l'allerta rossa della Protezione Civile), dato che i terreni sono già saturi dopo le forti piogge dei giorni scorsi.

Dal pomeriggio le piogge si estenderanno anche alla Calabria meridionale. Nubi in aumento su Puglia, Basilicata, Campania ma con fenomeni esigui. Qualche acquazzone si farà vivo in Sardegna (specie settori meridionali).

Massima attenzione alle mareggiate sul mar Ionio: ci aspettiamo onde fino a 5 metri sulle coste siciliane ioniche e il reggino ionico, mentre a largo (nei pressi dell'occhio del ciclone) potranno superare i 6-7 metri. I venti di tempesta saranno presenti soprattutto in mare, mentre su Sicilia e Calabria avremo venti mediamente sui 20-40 km/h con raffiche fino a 60-70 km/h.

Sul resto d'Italia tempo più stabile e soleggiato grazie all'alta pressione.L'occhio del ciclone simil-tropicale Apollo resterà ancorato nel tratto di mare a largo del siracusano almeno fino alle prime ore di sabato. Questa condizione favorirà piogge persistenti per almeno altre 24 ore su gran parte della Sicilia orientale e la Calabria meridionale. Gli accumuli di pioggia finali, a seguito di questa ondata di maltempo, potrebbero salire vertiginosamente.