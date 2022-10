Meteo 7 giorni: l'anticiclone sub-tropicale si muove e penalizzerà altre regioni

Il caldo africano sta colpendo le regioni del centro e del sud in via del tutto eccezionale, come raramente è accaduto nell'ultima decade di ottobre. Le temperature anche quest'oggi hanno superato i 30°C in diverse località di Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, come se ci trovassimo nel pieno dell'estate!

Il cuore caldo dell'anticiclone, infatti, sta sorvolando le regioni centrali e meridionali mentre il nord si ritrova sotto infiltrazioni umide da ovest che garantiscono un po' di nubi ed anche dei rovesci a ridosso dei monti. Non che faccia molto più fresco, sia chiaro, ma quantomeno vi è una leggera dinamicità atmosferica (ovviamente non determinante per la lotta alla siccità).

Ma cosa succederà nei prossimi giorni? Ebbene non ci saranno grandi variazioni, in quanto il promontorio anticiclonico resterà a spasso per il Mediterraneo senza alcuna possibilità d'intrusione di perturbazioni atlantiche. Questo almeno fino ai primi giorni di novembre, come analizzato in questo articolo.

Tuttavia ci sarà un piccolo ma determinante spostamento dell'anticiclone verso ovest, il quale andrà a posizionare la sua radice tra Algeria, sardegna e nord Italia. Questo significa che il tempo diverrà molto più stabile al nord a partire da giovedì 27 e le temperature saliranno ancor di più su. Al contrario al sul e sul lato adriatico affluirà aria leggermente più fresca dai Balcani che farà scendere le temperature su valori un pochino più vicini alle medie del periodo. Il tutto però avverrà in assenza di precipitazioni.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 25 ottobre: caldo anomalo al sud con picchi di 30-31°C. Nubi e instabilità sparse al nord, specie al nordest e in Liguria a ridosso dei monti.

Mercoledì 26 ottobre: un po' di nubi al nordovest con qualche piovasco o pioviggine. Caldo simil-estivo al centro e al sud.

Giovedì 27 ottobre: anticiclone ancora protagonista su tutta Italia, temperature oltre le medie ovunque.

Venerdì 28 ottobre: anticiclone in rinforzo al nord e tempo nettamente più stabile. Sereno anche sul resto d'Italia con temperature oltre le medie. Valori in aumento al nord, in leggero calo al sud. Nebbie in Val Padana.

Sabato 29 ottobre: stabile su tutta Italia, ma temperature in calo al sud e medio-basso Adriatico. Valori in aumento al nord e lato tirrenico centro-settentrionale. Nebbie su valli e pianure al nord.

Domenica 30 ottobre: stabile su tutta Italia, ancora assenza di precipitazioni. Temperature in aumento al nord e lato tirrenico, stazionarie altrove.

Lunedì 31 ottobre: poche variazioni, tempo prevalentemente stabile su tutta Italia. Foschie e nebbie di notte e al mattino su pianure e valli.

