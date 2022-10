Meteo Ponte Ognissanti, sarà autunno o ancora estate?

L'anticiclone africano sta premendo sull'acceleratore e proprio in questo inizio di settimana vivremo i momenti più caldi di questo ottobre, contro ogni statistica climatica. Pensate che sia oggi che domani saranno sfiorati i 29-30°C su tante località del centro e del sud, come se ci trovassimo in piena estate!

Il forte anticiclone ci farà compagnia ancora a lungo, con alta probabilità fino ai primi giorni di novembre (come anticipato ieri). L'avvio dell'ultimo mese dell'autunno meteorologico rischia di essere compromesso da questo anomalo anticiclone che mantiene ben distanti le perturbazioni atlantiche. Questo significa che le piogge continueranno a latitare nel Mediterraneo e le temperature saranno superiori alle medie ancora per parecchi giorni.

Durante il ponte di Ognissanti sarà probabilmente stabile su tutta Italia grazie alla persistenza dell'alta pressione. I fenomeni autunnali tipici dei periodi anticiclonici arriveranno in Val Padana e a sprazzi su pianure e coste del centro e del sud: ci riferiamo a foschie, nubi basse e banchi di nebbia, le uniche "note autunnali" che percepiremo nel corso dei prossimi 7-10 giorni.

Il 1° novembre sarà stabile su tutta Italia e le temperature si riveleranno gradevoli su buona parte del territorio. Avremo un graduale calo termico rispetto al caldo fuori stagione in atto in queste ore, ma non basterà per tornare quantomeno nelle medie del periodo. Infatti dalle anomalie previste il 1° novembre possiamo notare fino a 4-5°C oltre le medie su gran parte del nord e del centro. Le anomalie saranno presenti su gran parte dell'Europa!