Meteo 7 giorni: in arrivo una settimana movimentata! Più regioni a rischio nubifragi

Dopo oltre due mesi caratterizzati da molta staticità atmosferica, nella quale l'anticiclone africano era quasi l'unico indiscusso protagonista, ecco che potremmo assistere ad un finale di stagione piuttosto dinamico e movimentato, come anticipato in questo articolo.

Un discreto assaggio lo abbiamo osservato nelle ultime 48 ore grazie all'ingresso di un nucleo fresco dai Balcani che ha fatto scendere nettamente le temperature da nord a sud e che ha riportato un po' di piogge sulle regioi centro-meridionali.

Nei prossimi giorni, invece, sarà la volta del nord Italia davvero assetato di piogge, quelle piogge democratiche e diffuse in grado di dare un serio colpo alla siccità.

Già nella giornata di Ferragosto le prime note instabili saranno ben visibili sul settentrione ed il medio-alto Tirreno, a causa di infiltrazioni fresche dall'Atlantico.

Ma il "piatto forte" arriverà a metà settimana, tra 17 e 18 agosto, quando una perturbazione atlantica piuttosto organizzata si affaccerà nel Mediterraneo con piogge e locali fortissimi temporali.

Come accennato ieri, vi è la possibilità di temporali a lenta evoluzione e particolarmente sviluppati, in grado di originare nubifragi. Le aree più a rischio sono alto Piemonte, Liguria, Lombardia, ma non escludiamo un interesse anche delle Alpi orientali.

Al sud e sulle isole avremo invece un nuovo importante aumento delle temperature tra 16 e 18 agosto, fortunatamente molto breve. Già durante il prossimo week-end le temperature torneranno a scendere per l'arrivo della perturbazione menzionata nei precedenti paragrafi.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 15 agosto: giorno di Ferragosto con instabilità crescente al nord e medio-alto Tirreno. Tra pomeriggio e sera rischio temporali intensi su Toscana, Lazio, Marche e al nordest. Più stabile al sud. Temperature in aumento al sud, stazionarie altrove.

Martedì 16 agosto: instabilità sparsa al nord e al centro Italia, più stabile al sud. Temperature in netto aumento sul Meridione.

Mercoledì 17 agosto: caldo africano al sud, altra ondata di maltempo in arrivo al nord specie su Alpi e nordovest con rischio temporali intensi e localmente violenti. Temperature in calo al nord, in forte aumento altrove.

Giovedì 18 agosto: caldo intenso al centro e al sud con picchi superiori ai 38-39°C nei settori interni. Maltempo al nord e medio Tirreno, rischio nubifragi su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Temperature in aumento al sud, stazionarie o in calo altrove.

Venerdì 19 agosto: maltempo in estensione al sud, instabilità persistente al nord. Temperature in generale forte calo.

Sabato 20 agosto: miglioramento del tempo su gran parte d'Italia eccetto residui fenomeni al sud e basso Adriatico. Temperature in calo.

Domenica 21 agosto: tempo generalmente stabile e caldo nella norma.

