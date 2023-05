Meteo 7 giorni: i temporali premono sull'acceleratore in settimana!

L'instabilità non si placa, anzi si incrementa! Continua a mancare un campo di alta pressione coriaceo ed ecco che ne approfitta l'aria fresca atlantica e nord europea, ormai da settimane a spasso per il Mediterraneo. Questi flussi freschi agiscono indisturbati, generando frequente instabilità specie di pomeriggio e nelle zone interne.

Insomma l'anticiclone africano e le prime ondate di caldo estive tarderanno ancora ad arrivare! Difatti nei prossimi sette giorni non si intravedono sbocchi per il caldo sub-tropicale, anzi si rafforzano ancor di più le correnti fresche e instabili.

Nelle ultime emissioni dei modelli matematici prende piede un altro forte peggioramento tra 4 e 5 Giugno: come già visto in questo articolo potrebbe palesarsi una vera e propria perturbazione organizzata, non certo solita nel mese di Giugno. Nubi, piogge e temporali diffusi potrebbero attraversare l'Italia, favorendo anche un calo termico.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 30 Maggio: rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, zone interne del centro e del sud e localmente anche sulle pianure di Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna.

Mercoledì 31 Maggio: nubi e piogge al Nordovest e isole maggiori. Rovesci e temporali pomeridiani sulle regioni tirreniche e zone interne. Soleggiato sulle coste adriatiche.

Giovedì 1 Giugno: l'Estate meteorologica parte all'insegna dell'instabilità sulle regioni del medio-basso Tirreno. Più soleggiato altrove. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 2 Giugno: Festa della Repubblica stabile al mattino, temporalesca nel pomeriggio. Possibili forti temporali nelle zone interne del centro e del sud, anche con isolate grandinate.

Sabato 3 Giugno: ponte della festa della Repubblica all'insegna dell'instabilità pomeridiana molto frequente nelle zone interne da nord a sud. PIù variabile e soleggiato sulle coste. Temperature stazionarie.

Domenica 4 Giugno: irrompe una perturbazione atlantica, rischio nubi, piogge e temporali diffusi al nord, in estensione al centro.

Lunedì 5 Giugno: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, condizioni meteo più autunnali che estive (da confermare).

