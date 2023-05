Il maltempo NON MOLLA! Altra ondata di temporali tra 4 e 5 Giugno!

L'inizio dell'Estate è ormai prossimo, ma dal punto di vista pratico i tentennamenti sono davvero tanti. L'Estate meteorologica prenderà il via il 1° Giugno, come di consueto sul calendario meteo-climatico. Tuttavia le simulazioni dei centri di calcolo non sono molto favorevoli all'arrivo del caldo e delle belle giornate una dietro l'altra.

Anzi, col passare dei giorni gli anticicloni diventano sempre più labili nel medio-lungo termine, segno di flussi freschi e instabili (atlantici e nord-europei) ancora particolarmente vivaci.

Non a caso spunta l'ennesimo forte peggioramento, questa volta nel mese di Giugno. In particolare tra 4 e 5 Giugno l'Italia potrebbe fare i conti con una saccatura fresca molto insidiosa e ricca di piogge e temporali. Una vera e propria perturbazione organizzata che potrebbe regalare condizioni meteo forse più autunnali che estive.

Secondo il modello americano GFS la perturbazione atlantica potrebbe entrare in scena da domenica 4 Giugno, proprio sul finire del ponte della festa della Repubblica. Nubi, piogge e temporali invaderebbero centro e nord Italia, mentre al sud avremmo momentanea stabilità, al netto delle nubi di polvere sahariana in sospensione in atmosfera.

La giornata successiva, lunedì 5 Giugno, ci sarebbe il serio rischio di una giornata di maltempo, simil autunnale, su gran parte d'Italia, il tutto accompagnato da temperature inferiori alle medie del periodo.

Le incertezze non mancano considerando che mancherebbero circa sei giorni all'arrivo della presunta perturbazione. Tuttavia anche il modello canadese GEM propone uno scenario pressoché identico. Differenze più nette col modello europeo ECMWF, che propone la classica instabilità pomeridiana per entrambi i giorni. Saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti per capire l'effettiva intensità del maltempo.