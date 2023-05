Meteo 15 giorni: spiragli di STABILITA' a lungo termine, ma i TEMPORALI non si daranno per vinti

Qualcosa sembra muoversi a medio e lungo termine sul fronte della stabilità in Italia. Si tratta di piccoli movimenti che almeno per tutta la prima decade di giugno non consentiranno il "bello stabile" sulla nostra Penisola.

L'alta pressione sulle Isole Britanniche inizierà a perdere colpi, mentre l'anticiclone africano potrebbe protendere un timido lembo verso le nostre regioni meridionali, lasciando però scoperte le altre regioni.

Iniziamo con la media degli scenari proposta oggi dal modello americano e valida per sabato 3 giugno:

Il ponte della festa della Repubblica viene visto dalle mappe odierne abbastanza stabile, specie al centro e al meridione, dove si apprezzerà anche un aumento delle temperature. Qualche incertezza sarà invece possibile al nord, specie sui settori alpini e dell'alta pianura dove potrebbe andare in scena qualche temporale.

L'evoluzione successiva non mostra una spinta decisa dell'alta pressione africana verso l'Italia, anzi, l'Italia potrebbe essere abbracciata da correnti sud-occidentali piuttosto instabili che lasceranno indenni solo le regioni meridionali e le Isole.

Ecco infatti la media degli scenari americana valida per mercoledi 7 giugno:

Con la linea rossa abbiamo seperato la zona ancora di competenza del tempo instabile dalla zona più meridionale, che risentirà del flebile promontorio di matrice africana. In altre parole, ancora rischio di temporali al nord e al centro, più stabile e caldo il tempo al sud e sulle Isole.

Infine, se con un balzo virtuale ci spostiamo fino a venerdi 9 giugno, la situazione non sembra modificarsi nella sostanza:

Tempo più stabile e caldo al sud, ancora instabile altrove, dove maggiore sarà il rischio di temporali.

