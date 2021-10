Meteo 7 giorni: CICLONE per giorni al sud, poi arriva un'altra perturbazione?

Aria più fresca e instabile nord Atlantica non ha lasciato quasi traccia al nord Italia ed ora sta attraversando centro e sud Italia con effetti molto circoscritti e rapidi. Le carte in tavola cambieranno nettamente nelle prossime 48 ore, quando l'aria fresca si muoverà fin sulle coste nordafricane dove approfondiranno un ciclone particolarmente esteso e violento.

Questa depressione raggiungerà il mar Ionio con un grande carico di pioggia destinato ad interessare le regioni meridionali. Sicilia e Calabria saranno le regioni maggiormente colpite da questa fase di maltempo autunnale nei giorni di domenica, lunedì e martedì (vedi qui l'approfondimento).

E non è tutto: nel corso della prossima settimana potrebbe affacciarsi un'altra depressione atlantica nel mar Tirreno meridionale con destinazione sud Italia. L'ipotesi di una seconda ondata di maltempo sta prendendo sempre più piede negli ultimi aggiornamenti e potrebbe manifestarsi tra giovedì 28 e sabato 30 ottobre. L'obiettivo, come anticipato, saranno nuovamente le regioni meridionali e parzialmente anche quelle centrali. Nulla da fare per il nord che si ritroverà sotto un forte anticiclone (leggi qui l'approfondimento).

Di seguito l'elaborazione di GFS per giovedì prossimo: possibile nuova depressione nel mar Tirreno con maltempo al sud e parte del centro:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 23 ottobre: prevalentemente stabile al nord. Piogge sparse al centro, tempo in peggioramento al sud per la formazione di una depressione nel Mediterraneo meridionale. Temperature in calo.

Domenica 24 ottobre: forte peggioramento al sud, specie sui settori ionici, a causa della formazione di un ciclone molto intenso. Rischio nubifragi tra Sicilia e Calabria. Piogge sparse su Basilicata e Puglia, più stabile e asciutto sul lato tirrenico centro-settentrionale e al nord. Temperature in calo al centro e al sud, lieve aumento al nord.

Lunedì 25 ottobre: ciclone nel mar Ionio che coinvolgerà gran parte del sud. Rischio nubifragi, venti sostenuti e mareggiate su Sicilia, Calabria, Basilicata, Salento. Arco ionico obiettivo principale della perturbazione. Stabile al centro e al nord. Temperature in calo al sud, in lieve aumento altrove.

Martedì 26 ottobre: il maltempo continua ad accanirsi al sud Italia e sulle coste ioniche di Sicilia, Calabria, Basilicata. Maltempo anche in Puglia. Possibile estensione dei fenomeni a Molise e Campania. Stabile su gran parte del centro e tutto il nord.

Temperature stazionarie.

Accumuli eccezionali al sud nel corso dei prossimi 7 giorni (vedi mappe). Punte superiori ai 200 mm sull'arco ionico. Spuntano accumuli modesti anche al centro Italia grazie alla nuova depressione prevista la prossima settimana:

Mercoledì 27 ottobre: ancora nubi, acquazzoni e temporali sparsi al sud. Stabile altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Giovedì 28 ottobre: nuova depressione in formazione nel Tirreno, in movimento verso il sud. Peggioramento sul medio Tirreno, Sardegna e gran parte del sud. Stabile e siccitoso al nord.

Venerdì 29 ottobre: persiste il maltempo al sud, migliora gradualmente al centro. Sempre stabile al nord con alta pressione in rinforzo.

Sorprese piovose a Novembre? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località