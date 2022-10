Meteo 7 giorni: anticiclone sub-tropicale disteso sul Mediterraneo, questi saranno gli effetti

Ben poco da dire sui prossimi sette giorni lungo lo Stivale: il maltempo si allontana e l'anticiclone africano prenderà pieno possesso del Mediterraneo centro-occidentale andando a bloccare perentoriamente ogni sortita offensiva dell'Atlantico.

Il bel tempo sarà il vero protagonista del week-end e di buona parte della prossima settimana, a cui corrisponderà anche un aumento delle temperature massime. L'aumento più marcato e anomalo riguarderà il nordovest, come già anticipato in questo articolo. Le temperature potranno sfiorare i 26-27°C in Val Padana, in Sardegna e a sprazzi nei settori interni del centro specie tra i giorni di martedì e giovedì. Qualche grado in meno al sud, ma pur sempre in un contesto gradevole.

Col ritorno dell'anticiclone tornerà il rischio di foschie e nebbie nelle ore notturne e le primissime ore del mattino, in particolare nelle valli, nelle conche, in pianura Padana e a sprazzi anche sulle coste in assenza di vento.

Qualche raro piovasco potrebbe presentarsi all'estremo sud tra mercoledì 19 e giovedì 20, grazie ad intrusioni più fresche (in alta quota) da nordest. Tuttavia siamo ben lontani dal parlare di un vero e proprio peggioramento.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 15 ottobre: anticiclone in rinforzo su gran parte d'Italia, tempo stabile e temperature in aumento.

Domenica 16 ottobre: nubi in aumento al nordovest senza fenomeni. Stabile e mite sul resto d'Italia. Temperature in aumento.

Lunedì 17 ottobre: stabile su quasi tutta Italia e clima molto mite. Anticiclone africano in rinforzo, temperature in aumento.

Martedì 18 ottobre: anticiclone africano disteso su tutta Italia, stabile e temperature in aumento oltre le medie.

Mercoledì 19 ottobre: prosegue la fase stabile, anticiclone su tutta Italia. Un po' di nubi basse in arrivo sulle coste tirreniche e al nord, ma in un contesto particolarmente mite.

Giovedì 20 ottobre: infitlrazioni più fresche dai Balcani verso il sud, con qualche rovescio sparso. Più stabile sul resto d'Italia e ancora clima gradevole.

Venerdì 21 ottobre: nubi in aumento al nord ma al momento non si prevedono particolari fenomeni. Stabile e soleggiato altrove. Clima gradevole.

