Si parla di "caldo eccezionale in arrivo", cosa c'è di vero?

Che arriverà una nuova ottobrata è vero, su questo non ci sono dubbi e ve ne stiamo parlando da diversi giorni (vedi qui l'ultimo nostro aggiornamento). Ma come ormai spesso accade i titoli dei giornali e dei vari siti web risultano davvero allarmanti e sensazionali, fuori da ogni realtà.

Importanti giornali di cui non faremo il nome parlano letteralmente di "caldo eccezionale in arrivo". Insomma, cosa c'è di vero?



Ovviamente ben poco! Sia chiaro, questo non significa che farà freddo e che ci sarà maltempo, tutt'altro. Però siamo ben lontani dal parlare di caldo eccezionale e addirittura ritorno dell'estate.

L'anticiclone africano tornerà nel Mediterraneo a partire da domenica e persisterà, con alta probabilità, per quasi tutta la prossima settimana condizionando pesantemente il mese di ottobre, il quale dovrebbe essere uno dei più congeniali per l'arrivo delle piogge autunnali.

Tornerà la stabilità da nord a sud ed anche le temperature saliranno gradualmente, ma di quanto? Osservando le mappe dei principali modelli matematici possiamo osservare anomalie termiche molto importanti tra penisola iberica e e Francia, mentre in Italia le anomalie maggiori riguarderebbero esclusivamente il nordovest. Su Piemonte e Lombardia potremo registrare, nel corso della nuova settimana, temperature di circa 6-8°C sopra le medie del periodo. Sul resto d'Italia avremo temperature superiori alle medie di qualche grado, o addirittura in media al sud.

Traducendo queste anomalie in temperature reali: si prevedono le massime più elevate in Val Padana, fino a 26-27°C, nonchè in Sardegna. Sul resto d'Italia le massime oscilleranno tra i 22 e i 26°C. Certamente non saranno temperature da pieno autunno, ma è altrettanto vero che non possiamo parlare di "caldo eccezionale", in quanto tanti si aspetterebbero temperature superiori ai 30-35°C. Le anomalie più pesanti riguarderanno la Val Padana e solo su questo settore potremo parlare di temperature simil-estive.

Ad ogni modo il clima sarà piacevole e mite su tutta la penisola, esclusivamente nelle ore diurne. Trascorrere qualche ora al mare, in spiaggia, soprattutto in Sardegna, non sarebbe una cattiva idea. Ricordiamo però che le temperature dei mari sono in rapido calo (attualmente comprese tra i 20 e 24°C) e nelle ore di buio le temperature scenderanno nettamente.