Porta atlantica sbarrata a lungo, rischia di diventare un bel problema!

Troppo, troppo breve la fase perturbata che ha caratterizzato gli ultimi 7 giorni in Italia, per di più concentrata solo su alcune regioni. La poca pioggia arrivata al nordovest nei giorni scorsi è stata quasi per nulla determinante in ottica siccità, ed il prosieguo di ottobre non lascia ben sperare.

Le ultime piogge legate al flusso atlantico, prevalentemente al sud, si esauriranno entro domani mattina, dopodiché lasceranno spazio al ritorno in grande stile dell'anticiclone africano. La cupola anticiclonica, letteralmente spazza-perturbazioni, porterà il Sole ed un clima più gradevole su tutta la penisola, per tanti giorni!

Qualche nota più fresca e instabile potrebbe mostrarsi al sud tra mercoledì 19 e giovedì 20 (come anticipato in questo articolo), ma sarà davvero troppo poco per parlare di un netto cambio di circolazione.

Infatti ciò che traspare dai principali modelli matematici è l'insistenza di un campo di alta pressione tra Spagna e Mediterraneo centrale, alimentato da aria molto mite sub-tropicale. Un vero e proprio blocco anticiclonico che rischia di persistere sui nostri settori per oltre una settimana. Questo significa che almeno fino al 22-23 ottobre l'Italia potrebbe vivere una fase ben poco autunnale e praticamente priva di piogge.

Le preziosissime piogge, che dovrebbero quantomeno tamponare la siccità soprattutto al nord, resteranno relegate in pieno Atlantico, esattamente dove non servono. Davvero un bel problema, considerando che siamo ad ottobre ed è il periodo migliore per l'arrivo delle piogge che tanto servono ai nostri invasi e ai monti per fare il pieno in vista dell'inverno (storicamente meno piovoso dell'autunno).