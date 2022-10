Meteo 7 giorni: anticiclone prepotente nel Mediterraneo, ma si intravedono spiragli

Mentre si consumano le ultime note di maltempo sulle nostre regioni del sud, ecco che lo sguardo vira inevitabilmente al vasto campo di alta pressione che caratterizzerà nettamente i prossimi sette giorni, riuscendo a spazzar via in men che non si dica l'Autunno dall'Italia.

Le ultime piogge lasceranno domani il sud, dopodiché sarà la volta dell'anticiclone africano con la sua stabilità e le sue temperature via via sempre più gradevoli. Le massime saliranno fino a 25-27°C su tante località, soprattutto in Sardegna, in pianura Padana e sul medio-alto Tirreno, come già visto in questo articolo.

E pensate che le anomalie più alte riguarderanno la penisola iberica ed il Mediterraneo occidentale (fino a 10-12°C oltre le medie del periodo!).

Il bel tempo sarà protagonista nei giorni di domenica, lunedì, martedì e mercoledì, dopodiché sembra aprirsi un piccolo spiraglio verso un graduale cambio di circolazione. L'anticiclone potrebbe lentamente perder forza e permettere l'afflusso di aria più fresca dai Balcani che apporterebbe un po' di vento e qualche acquazzone al sud.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 14 ottobre: ultimi fenomeni al sud, migliora in giornata. Nubi in aumento al nord ma senza piogge. Temperature stazionarie.

Sabato 15 ottobre: anticiclone in rinforzo su gran parte d'Italia, tempo stabile e temperature in aumento.

Domenica 16 ottobre: nubi in aumento al nordovest, ma con fenomeni rari. Stabile e mite sul resto d'Italia. Temperature in aumento.

Lunedì 17 ottobre: stabile su quasi tutta Italia e clima molto mite. Possibili isolati fenomeni al nordovest. Temperature in aumento.

Martedì 18 ottobre: anticiclone africano disteso su tutta Italia, stabile e temperature in aumento oltre le medie.

Mercoledì 19 ottobre: prosegue la fase stabile, anticiclone su tutta Italia. Un po' di nubi basse in arrivo sulle coste tirreniche e al nord, ma in un contesto particolarmente mite.

Giovedì 20 ottobre: infitlrazioni più fresche dai Balcani verso il sud, con qualche rovescio sparso. Più stabile sul resto d'Italia e ancora clima gradevole.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località