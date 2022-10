Meteo 15 giorni: prospettive PIOVOSE nella terza decade di ottobre?

Sembra ormai certo che la fase culminante dell'alta pressione si verrà a creare sull'Italia tra le giornate di lunedi 17 e mercoledi 19 ottobre. A seguire, l'impianto stabilizzante sarà gradualmente smontato dalle correnti occidentali atlantiche che dovrebbero far arretrare l'alta pressione africana verso i propri territori di origine.

La prima mappa mostra la probabilità di pioggia a scala europea attesa per sabato 22 ottobre:

La zona sgombra da piogge è la traccia dell'alta pressione che ancora governerà il tempo sull'italia e sul Mediterraneo. Rispetto all'inizio della settimana, il flusso atlantico risulta nettamente più basso ed in grado di far coricare l'alta pressione verso levante.

Alcune aree del nord avranno già qualche precipitazione, ma per un cambiamento più netto del tempo bisognerà aspettare l'uscita di scena dell'anticiclone dal Mediterraneo che potrebbe avvenire nell'ultima settimana di ottobre.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a martedi 25 ottobre, la media degli scenari americana mostra un flusso di correnti occidentali sull'Italia che potrebbe determinare il passaggio di diversi sistemi frontali in un contesto non particolarmente freddo.

Notate l'alta pressione ormai sconfitta e costretta a ripiegare verso i propri territori di origine, ovvero verso il nord Africa. Nei prossimi giorni faremo il punto in base alle prossime uscite modellistiche, ma per il momento la via di fuga al regime anticiclonico sembra essere questa.

