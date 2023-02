Meteo 7 giorni: altro maltempo e fiocchi di neve, poi sconquasso del vortice polare!

La persistenza di una depressione profonda nel mar TIrreno apporterà ancora notevoli note instabili lungo la nostra penisola per gran parte della settimana. A riceverne i maggiori benefici in termini di pioggia saranno le regioni centrali e meridionali, ma anche il nord potrà dire la sua tra mercoledì e giovedì.

È confermato l'arrivo di un fronte con piogge e rovesci sulle regioni settentrionali già da mercoledì mattina. Questo fronte regalerà anche nevicate generalmente a quote di medio-alta collina su gran parte del settentrione, con alcune comparse fino in pianura! Come già anticipato in questo articolo è presente una discreta possibilità di neve fino a quote pianeggianti in Emilia Romagna. I fenomeni nevosi potrebbero giungere tra la tarda mattina e le ore pomeridiane, ma con bassa possibilità di accumulo (per quel che riguarda le pianure).

E poi cosa succederà? Per il nord si aprirà una fase più avara di precipitazioni tra venerdì e domenica, mentre sul Meridione e parte del centro avremo ancora spiccata variabilità.

Successivamente, ad inizio prossima settimana, potremo osservare i primi effetti di un vero e proprio sconquasso che avverrà al Polo Nord. Il vortice polare è destinato a scindersi e a trasferirsi, in larga parte, su Russia ed Europa settentrionale. Questa grande massa d'aria gelida non potrà arrivare nel Mediterraneo per ovvie ragioni termodinamiche, ma potrà provocare un netto cambio di circolazione tra Atlantico ed Europa.

In poche parole l'aria gelida potrebbe entrare in contatto con l'Atlantico settentrionale e favorire la formazione delle tanto attese perturbazioni atlantiche, le quali si muoverebbero sin verso l'Italia con discreti carichi precipitativi.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 1 marzo: il nuovo mese parte col maltempo. Fronte perturbato dal centro-sud verso il nord con piogge e rovesci. Arriva anche la neve a quote di medio-alta collina al nord, e fiocchi anche a quote di pianura in Emilia Romagna! Temperature stazionarie al centro e al sud, in calo al nord.

Giovedì 2 marzo: instabilità sparsa al centro e al sud, residue piogge al nord con tendenza ad un esaurimento dei fenomeni Temperature stazionarie.

Venerdì 3 marzo: generalmente stabile al nord, depressione sul medio Tirreno con piogge e rovesci sparsi su gran parte del sud, in estensione nuovamente al centro. Possibile approfondimento della depressione in un ciclone dalle caratteristiche simil-tropicali.

Sabato 4 marzo: persistenza della depressione sul medio-basso Tirreno con annesso maltempo al sud.

Domenica 5 marzo: addensamenti sparsi al sud con rari residui fenomeni sui versanti tirrenici. Stabile al centro e al nord. Temperature stazionarie.

Lunedì 6 marzo: ipotetico nuovo guasto a cominciare dal nord e dal centro Italia per l'avvicinarsi di correnti più umide e instabili occidentali.

Martedì 7 marzo: tante nubi, piogge concentrate principalmente sul lato tirrenico. Possibile coinvolgimento anche del nord. Più asciutto sui settori adriatici e ionici.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località