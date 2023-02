Maltempo al nord mercoledÃ¬: possibili sorprese BIANCHE in pianura per alcuni settori!

Il ciclone situato tra il medio Tirreno e il canale di Sardegna avrà ancora tanto da dire nei prossimi giorni, almeno fino alla giornata di sabato 4 marzo. Il maltempo coinvolgerà principalmente le regioni del centro e del sud, ma a quanto pare un fronte perturbato riuscirà a raggiungere anche il settentrione tra mercoledì 1 e giovedì 2 marzo.

Sarà un esordio bagnato della primavera meteorologica su gran parte del nord, con piogge diffuse di debole o moderata entità. I fenomeni più interessanti coinvolgeranno Emilia Romagna, bassa Lombardia, basso Veneto, Piemonte e Liguria, mentre i settori più a nord e l'arco alpino vedranno fenomeni più deboli.

Ma attenzione: non ci sarà solo la pioggia! La neve scenderà generalmente a quote di medio-alta collina su gran parte del nord grazie alla presenza di aria fredda in alta quota. E non è tutto! Per alcuni settori la quota neve potrebbe precipitare fino in pianura grazie ad una serie di fattori concatenati favorevoli.

Ci riferiamo principalmente alla pianura emiliana tra Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma: su questi settori potrebbe instaurarsi l'omotermia durante il peggioramento. Cosa significa? Semplicemente potrebbe venire a crearsi un particolare stato dell'atmosfera dove le temperature sono grossomodo simili sia a 200-300m che al suolo.

L'omotermia sarà possibile sui settori pianeggianti emiliani (principalmente nella fascia a ridosso delle colline) grazie all'assenza del forte vento di Bora (che era presente fino a domenica) e alla presenza di un debolissimo vento proveniente da ovest.

L'assenza di un vento prepotente, unita alle precipitazioni persistenti che saranno in azione sin dalla mattina, potrebbero favorire un progressivo calo della quota neve fino a livelli di pianura, seppure la precipitazione sarà mista a pioggia e probabilmente senza accumuli. La probabilità di questo evento è al momento stimata intorno al 40%.

Anche le aree interne romagnole potrebbero osservare lo stesso fenomeno e la neve potrebbe pian piano raggiungere quote bassissime nel corso del pomeriggio.

Insomma mercoledì 1 marzo potremmo assistere ad una nevicata (con bassa possibilità di accumuli) sulle principali città emiliane come Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma, Forlì, Imola, Cesena. Le possibilità più alte sono presenti fra la tarda mattina e il pomeriggio.