Meteo 15 giorni: 8 marzo con un MARCATO PEGGIORAMENTO, poi si riaprirÃ  la porta atlantica?

Al momento abbiamo mappe molto interessanti a medio termine sul fronte della pioggia (anche laddove è necessaria), oltre che della neve in montagna. Il vortice polare prenderà una bella sberla nei primi giorni di marzo, con la possibilità addirittura di una sua netta divisione (in gergo tecnico "split"). Se così fosse, la configurazione meteo a scala europea subirebbe un completo stravolgimento e le possibilità di avere finalmente un marzo diverso rispetto ai soliti schemi non sarebbe più utopia.

La media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 8 marzo mostra un primo serio peggioramento su tutta l'Italia:

L'alta pressione punterà addirittura tra l'Islanda e la Groenlandia, mentre l'Italia verrebbe interessata dal maltempo, con tanta pioggia e molta neve in montagna specie sulle Alpi.

Sul fronte delle precipitazoni, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida proprio per mercoledi 8 marzo:

Tranne forse le estreme regioni meridionali e la Sicilia, sul resto d'Italia la probabilità di pioggia viene giudicata elevata o molto elevata dove vedete il colore rosso. Il verde testimonia invece una probabilità di pioggia media, mentre il blu una probabilità bassa.

Si tratterebbe quindi di un forte episodio di maltempo, ma accompagnato da temperature non eccessivamente fredde. La media termica degli scenari del modello americano valida per giovedi 9 marzo, mostra infatti quanto segue:

Il freddo e il gelo sarebbero presenti sui Paesi dell'Europa nord-orientale e centrale, mentre da noi andrebbe in scena un clima poco freddo. In realtà sulle regioni settentrionali un po' di freddo potrebbe passare, garantendo una quota neve non troppo elevata in sede alpina.

Quale sarà il seguito della storia? L'aria fredda potrebbe successivamente puntare in pieno Atlantico, riattivando il flusso occidentale umido sull'Europa ed in Italia, come mostra questa mappa valida per domenica 12 marzo:

Se così fosse, potrebbero tornare le perturbazioni e le piogge più organizzate sull'Italia specie al centro-nord, ma in un contesto termico complessivamente mite.

