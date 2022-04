Meteo 7 giorni: 25 Aprile con l'Italia divisa in due, poi...

Mentre vi scriviamo sta andando in scena la seconda perturbazione della settimana, quella che andrà a coinvolgere in modo più diretto e quasi omogeneo il nord Italia. Sarà una perturbazione fondamentale per la lotta alla siccità, soprattutto sui settori alpini davvero assetati di pioggia e neve. Ci sarà ben poco da fare, purtroppo, per la bassa pianura tra Piemonte e Lombardia dove le piogge saranno deboli e non sufficienti a tamponare la siccità (leggi qui l'approfondimento).

Con l'avvio della prossima settimana la situazione non subirà grandi variazioni: la festa della Liberazione, attesa lunedì 25 aprile, vedrà ancora l'Italia attraversata da un flusso instabile atlantico che porterà ancora acquazzoni e temporali al nord e localmente nelle zone interne del centro Italia. Al sud, invece, i cieli saranno sereni o velati con temperature massime tra i 20 e i 25°C.

Martedì e mercoledì l'instabilità sarà ancora protagonista al nord, mentre il sud vivrà condizioni meteorologiche tipiche del mese di maggio. Questa catena si spezzerà da giovedì, quando l'anticiclone proverà a conquistare tutta Italia regalando stabilità su quasi tutto il territorio nazionale, oltre che un ulteriore aumento delle temperature.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 24 aprile: maltempo e temporali al nord, isolati fenomeni su Toscana, Marche, Umbria. Sereno, velato e stabile al sud. Forte aumento delle temperature, picchi di 27-28°C sul meridione.

Lunedì 25 aprile: generalmente stabile al sud con clima molto mite. Tempo instabile al nord e al centro con acquazzoni e temporali sparsi. Temperature in aumento.

Martedì 26 aprile: rovesci sparsi e temporali al nord, specie sul Triveneto con locali fenomeni intensi. Stabile e soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Mercoledì 27 aprile: anticiclone in rinforzo su gran parte d'Italia e temperature in aumento. Residui fenomeni al nord, in attenuazione dalla sera.

Giovedì 28 aprile: anticiclone e tempo stabile ovunque, temperature in ulteriore aumento.

Venerdì 29 aprile: stabile su tutta Italia grazie ad un forte campo di alta pressione.

Sabato 30 aprile: il mese si conclude con la stabilità su quasi tutta Italia, eccetto isolati fenomeni pomeridiani sui monti.

