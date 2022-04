METEO: week-end con piogge preziose e TEMPORALI al NORD, aria d'estate al sud?

Il satellite parla chiaro: il maltempo sarà protagonista al nord grazie alla persistenza di un flusso instabile proteso da ovest verso est e che scorre, e scorrerà, sull'Europa centrale fino ad inizio prossima settimana.

Una perturbazione atlantica sta invadendo il nordovest e porterà piogge e locali temporali sia oggi (sabato) che domani (domenica), andando a coinvolgere in modo più marcato l'arco alpino. Gli accumuli più abbondanti arriveranno su Liguria, Valle d'Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia e, entro domani, anche su colline e rilievi del Triveneto. Non escludiamo, in questi settori, picchi di pioggia di 70-90 mm.

Accumuli più blandi in pianura Padana, ma attenzione alla possibilità di isolati temporali piuttosto forti che potrebbero dar vita a nubifragi isolati (specie su Lombardia, Veneto, Friuli).

Al centro Italia sarà un fine settimana più variabile, dove le nubi di polvere sahariana (in arrivo proprio in queste ore da sud-ovest) si alterneranno a schiarite e anche locali rovesci. Le maggiori condizioni di instabilità le troveremo su Toscana, Marche e Umbria, mentre man mano che andiamo verso sud avremo tempo sempre più stabile fino ad arrivare a condizioni meteorologiche simil estive sul Meridione.

Una massa d'aria calda sub-tropicale investirà il sud Italia nel corso di domenica, dove regalerà tempo stabile, tanta polvere sahariana che andrà a sporcare i cieli, ed infine un sensibile aumento termico. Probabile l'arrivo delle prime temperature tra i 26 e 28°C su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Eloquenti le massime previste domenica 24:

