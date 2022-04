Entro la prossima settimana SICCITA' smorzata ma ancora PRESENTE!

Le varie perturbazioni atlantiche che si susseguiranno da qui alla prossima settimana avranno il grande merito di combattere la pesante siccità in atto sullo Stivale.

Piove, attualmente, su tutto il nordest dove troviamo preziosissimi accumuli di pioggia fino a 50 o 60 mm, mentre la pioggia è molto più scarsa sul nordovest. Tuttavia, nel corso del week-end, giungerà un'altra perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali più presenti su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, oltre che ancora sul nordest. Piogge sparse attese anche al centro Italia sia nel week-end che ad inizio settimana.

Insomma la pioggia avrà modo di bagnare molte località assetate, ma sarà sufficiente per combattere la siccità? Ebbene per certi versi si, ma non in maniera risolutiva.

Come si evince dalla mappa relativa alla previsione di siccità tra 28 e 29 aprile, molte aree del nord torneranno senza dubbio a respirare, mentre altre vedranno, purtroppo, poche variazioni.

Ci riferiamo in particolare all'area tra pavese, alessandrino e astigiano dove si prevede ancora siccità eccezionale. Andrà nettamente meglio sulle Alpi occidentali, l'alto Piemonte, l'alta Lombardia e gran parte del nordest dove in molte aree non si parlerà più di siccità eccezionale o estrema ma bensì di siccità lieve o moderata. In grigio si notano le aree dove si prevede un rientro alla normalità.

Rispetto alla situazione dell'8 aprile (vedi qui) si notano importanti passi in avanti.

Lo scenario relativo a tutta Italia ci mostra aree di crisi idrica anche al centro e al sud, specie su Abruzzo, Molise e Calabria ionica (le chiazze in rosso scuro indicano siccità eccezionale ed estrema). Fortunatamente si tratta al momento di situazioni isolate, ma l'assenza di piogge rilevanti nelle prossime due settimane potrebbe amplificare la crisi idrica su questi settori.