METEO: inizio settimana prossima con tempo INAFFIDABILE su molte regioni

La mancanza dell'alta pressione sul Mediterraneo farà debuttare la settimana prossima sotto il segno della moderata instabilità atmosferica sulla nostra Penisola.

Ribadiamo che il termine "instabile" sottintende un tempo "inaffidabile" dove le piogge ed i temporali spesso sono dietro l'angolo. Non sottintende invece un tempo perturbato da piogge organizzate o perturbazioni; in altre parole, non significa che pioverà dalla mattinata alla sera, ma che ci potranno essere pause asciutte e soleggiate nell'arco della giornata.

La prima mappa mostra la situazione attesa per il pomeriggio di lunedi 2 maggio, indicativamente dalle 14 alle 18 secondo il modello europeo:

Il riscaldamento del sole già efficace, a contatto con l'aria instabile, farà fiorire nubi a sviluppo verticale soprattutto lungo i rlievi centro-meridionali, ma anche tra le Alpi e l'Appennino settentrionale. In questi settori non sono esclusi rovesci o temporali. Qualche piovasco di poco conto non si esclude anche sulla Sardegna, per il resto il tempo sarà asciutto.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata di martedi 3 maggio, sempre secondo il modello europeo tra le 14 e le 18:

Rovesci o temporali al nord, specie sulle Alpi, le alte pianure e l'Appennino Ligure. Piovaschi anche nelle zone interne del Lazio e sulla Sardegna, per il resto tempo asciutto.

