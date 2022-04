WEEK-END 1° MAGGIO: chi sarà interessato da ROVESCI e TEMPORALI?

L'alta pressione che ci ha accompagnato per gran parte della settimana, leverà le tende dall'Italia durante il week-end del 1° Maggio. Non arriveranno piogge intense ed organizzate, ma il tempo acquisterà carattere spiccatamente instabile con rovesci o temporali dietro l'angolo su diverse regioni.

Nella prima mappa che mostra la situazione sinottica a scala europea prevista per domenica mattina attorno alle 7, si indovina una goccia fredda presente in quota sulla verticale del nord-ovest:

Nel corso della giornata domenicale, la medesima goccia fredda tenderà a traslare verso sud-est e con essa i fenomeni annessi.

La figura instabile inizierà però ad agire sul settore di nord-ovest già dal pomeriggio-sera di sabato. Questa è la mappa delle precipitazioni attese in Italia secondo il modello americano per la serata della giornata in parola:

Dopo aver interessato nel pomeriggio i settori alpini, le precipitazioni spesso sottoforma di rovescio, si estenderanno anche alle pianure del Piemonte, ovest Lombardia e successivamente alla Liguria centro-occidentale. Si tratterà di rovesci o temporali sparsi alternati comunque a pause.

Sul resto d'Italia non ci sarà nulla da segnalare se non un aumento della nuvolosità sulla Toscana e qualche nube alta al sud, in attenuazione.

La terza mappa mostra la previsione per la giornata di domenica 1° Maggio:

Un tempo variabile / instabile praticamente su tutta l'Italia, ma in modo particolare al centro e al nord dove saranno maggiormente probabili i temporali. Qualche rovescio sarà possibile anche tra la Sicilia e la Calabria meridionale. Temperature in calo specie nelle aree raggiunte dai fenomeni.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località