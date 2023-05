Meteo 7 giorni: potente anticiclone in Europa, premierÃ  anche l'Italia?

Stiamo vivendo giorni decisamente più variabili, finalmente dai connotati tardo primaverili. Le perturbazioni autunnali di metà Maggio sembrano essere un ricordo ed ora possiamo vivere giornate più soleggiate ma al tempo stesso anche improvvisi temporali e rovesci pomeridiani/serali. Questa instabilità è generata da aria più fresca presente alle alte quote, che approfitta dell'assenza di un solido campo di alta pressione sul Mediterraneo.

L'alta pressione prediligerà altri settori europei, in particolare Gran Bretagna, Francia e Germania. Insomma un grosso e coriaceo anticiclone si fortificherà sull'Europa centro-occidentale e come ben sappiamo una situazione di questo tipo non premia la nostra penisola tra i mesi primaverili ed estivi. Difatti con un anticiclone più spesso e coriaceo sull'Europa centrale è molto probabile che la radice dell'anticiclone risulti molto debole e facilmente perforabile dalle correnti più fresche (specie quelle orientali).

Ed è proprio ciò che succederà fino al termine di Maggio! L'alta pressione si rinvigorirà su Francia e Gran Bretagna, mentre l'Italia vivrà una fase intermedia con alta pressione piuttosto debole e frequenti occasioni temporalesche durante le ore pomeridiane o serali. Dal punto di vista termico non ci saranno grandi variazioni.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 26 Maggio: temporali sparsi sulle regioni tirreniche centro-meridionali e in Appennino. Fenomeni intensi e isolati su Basilicata, Campania, Calabria. Sereno al nord e lato adriatico.

Sabato 27 Maggio: sereno al mattino, locali temporali e rovesci pomeridiani sulle Alpi e zone interne del centro e del sud. Clima molto mite.

Domenica 28 Maggio: situazione analoga al sabato. Generalmente stabile e soleggiato ma con isolati temporali pomeridiani su monti e colline.

Lunedì 29 Maggio: instabilità in aumento durante il pomeriggio rispetto al giorno precedente. Temporali più frequenti e diffusi nei settori interni. Clima molto mite.

Martedì 30 Maggio: aria sempre più instabile. Numerosi acquazzoni e temporali pomeridiani e serali da nord a sud, specie sui settori interni. Temperature in lieve calo.

Mercoledì 31 Maggio: finale di Maggio con l'instabilità pomeridiana e serale. Temporali frequenti e intensi al nord e zone interne del centro-sud. Temperature stazionarie.

Giovedì 1 Giugno: l'Estate meteorologica parte con tanta instabilità, specie nella seconda parte della giornata. Temperature in linea col periodo.

